Kilis heyeti Bakan Sarıeroğlu'nu ziyaret etti
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KİLİS (İHA) - Kilis heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nu ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, İl Genel meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kilis heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na Kilis'e yapılacak yatırımlar ile ilgili görüş alış verişinde bulundukları, Bakan Sarıeroğlu'nu Kilis'e davet etti.
(MAD-SD-Y)
27.07.2017 12:19:24 TSI
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