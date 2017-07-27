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Cikcilli mezarlığı genişletilecek



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Alanya Cikcilli Mezarlığı'nın genişletilmesi için çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hatice Kayrakçı, Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ve beraberindeki teknik ekiple birlikte Cikcilli Mezarlığı'nda incelemelerde bulundu. 2010 yılında hizmete alınan son yıllarda da genişletilmesi gündeme gelen Cikcilli Mezarlığı'nda teknik ekipler, genişletilecek alan üzerinde ölçümler yaptı. Kısa sürede yeni mezar alanlarının açılması, su, elektrik, yol başta olmak üzere alt yapı eksiklerinin giderilmesi, diğer yandan namazgah ve ara yolların parke ile kaplanması yönünde çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Merkez mezarlık olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "Cikcilli Mezarlığı Alanya'nın merkez mezarlığı olacak. Eski mezarlıkta artık yer kalmadı. Buranın tüm eksiklerini giderip aktif hale getirmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu çalışmaları tamamlayarak Cikcilli Mezarlığı'nın Alanya'nın ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye getireceğiz " dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



27.07.2017 12:20:28 TSI

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