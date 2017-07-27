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Muammer Uludemir Deneyimli Kafe hizmete açıldı



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından Uluönder Mahallesi'nde hizmete kazandırılan Muammer Uludemir Deneyimli Kafe'nin açılış töreni yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, deneyimli kafelerin 7'ncisini açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uluönder Mahallesi'nin Tepebaşı ilçesinin eski mahallerinden olduğunu hatırlatan Ataç, "Çağdaşlığını, sevgisini gösteren bir mahallemizdir. Daha önümüzde yapacağımız çok şeyler var ama deneyimli kafe mahallemizin çok önemli ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu mekan içinde hem erkekler, hem kadınlar hem çocuklar olmak üzere herkes hizmet alacak. Burası bir belde evi gibi çalışacak. Aynı zamanda burada nişanınızı yapabileceksiniz, yaş günü kutlayacaksınız, evdeki eğlencelerinizi burada yapabileceksiniz. Mahalleli ile burada kucaklaşacağız. Bu parkın tamamı yenilenecek. Ayrıca artık deneyimli kafe yapma zamanı geldiği için buradan başladık. 1996 yılında hem amfi tiyatro hem şelale vardı burada ve elden geçirildi. Burada suni havuzlar, ufak göletler, sentetik yürüyüş yolları, sentetik sahalar oluşturulmaya devam edecek. Parkımız tamamen yenilenecek ve Uluönderliler burada çok güzel zaman geçirecek. Burasının dolup taşacağına inanıyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Muammer Uludemir Deneyimli Kafe'nin açılış kurdelesi alkışlar eşliğinde kesilerek, katılımcılar tarafından gezildi. Programda daha sonra konser alanına geçildi. İlk olarak sahne alan sevilen ses sanatçısı ve TV programcısı Faruk Demir, Sarı Saçlım Mavi Gözlüm, 10. Yıl Marşı, Ankara Marşı, İzmir Marşının yanı sıra Sen Benden Gittin Gideli, Leylim Ley, Ben Yoruldum Hayat ve Bağdat gibi şarkılar ile alanı dolduran vatandaşları kah coşturdu kah duygulandırdı.

Konserin final kısmında ise Başkan Ataç ve çocuklar da sahneye çıkarak Türk bayrakları eşliğinde 10. Yıl Marşı'nı hep bir ağızdan seslendirdi. Program bir diğer ses sanatçısı Hira'nın seslendirdiği türküler ile son buldu.

Muammer Uludemir Deneyimli Kafe'nin açılış törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ses sanatçısı ve TV programcısı Faruk Demir, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Vural Yörük, Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler, merhum Muammer Uludemir'in ailesi ile çok sayıda Eskişehirli katıldı.

(İHA-HA-Y)



27.07.2017 12:23:49 TSI

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