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Yaylalardan sahillere uzanan yol seferberliği

- Adana Büyükşehir Belediyesi, 2 ayda 12 ilçedeki 35 yerleşimin 200 kilometrelik yolunu asfalt ve satıh kaplamayla yeniledi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, yaylalardan sahillere uzanan ulaşım ağında asfalt seferberliğini sürdürüyor. Kavurucu yaz sıcaklarına aldırmadan çalışma yürüten Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilçedeki 35 köy ve mahallenin yollarını yeniledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Kozan, Ceyhan, Pozantı, Karataş, Karaisalı, Saimbeyli, Feke, Aladağ ve Tufanbeyli ilçelerindeki köy ve yayla yollarında yoğunlaştı. Büyükşehir yol ekipleri, Seyhan'ın Yenidam, Gölbaşı, Sarıçam'ın Kılbaş, Karlık, Boztepe ve Kösefakılı; Pozantı'nın Akçatekir Bürücek; Kozan'ın Dilekkaya, Gaziköy, Hamamköy, Anavarza Antik Kent; Ceyhan'ın Mustafabeyli, Tatarlı, Çataklı, Burhanlı ve Günce; Karaisalı'nın Hacılı, Sarımehmetli, Başkıf, Etekli, Kızıldağ, Eğlence, Yüreğir'in Çotlu; Karataş'ın Sirkenli, Kızıltahta, Feke'nin Tapan yöresi; Saimbeyli'nin Çeralanı, Avcıpınarı, Karakuyu; Aladağ'ın Posyağbasan, Gerdibi, Kıcak ve Tufanbeyli'nin Tozlu, Koçcağız, Yamanlı ve Fatmakuyu köylerinde satıh kaplama yol yenileme ve genişletme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu yerleşimlerdeki toplam uzunluğu 200 kilometreye ulaşan yollar daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, yaylalardan sahilleri uzanan köy yollarındaki çalışmalarının yanı sıra kent merkezindeki bulvarlarında bitümlü sıcak karışım asfaltlama çalışmalarını gece, gündüz devam ettirdi. Adnan Menderes Bulvarı, Aydınlar Bulvarı, Kasım Ener Bulvarı, Sakarya Caddesi, Çukurova Caddesi, Karafatma Caddesi, İbo Osman Caddesi ve Kozan Sırkıntı Caddesi'ni asfaltla kaplayan Büyükşehir yol ekipleri, programına aldığı Seyhan ve Yüreğir'deki ana arterlere yöneldi. Seyhan'daki Mehmet Fuat Dilban Bulvarı'nı otoyol standartlarında asfaltla kaplayan Büyükşehir Belediyesi, Yüreğir'de İlbey Güneş, Ege Bagatur Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Mithat Özsan Bulvarı'nda kaldırım düzenlemesi, bisiklet ve yaya yolları hizmetlerini gerçekleştirdi. Ayrıca Seyhan'daki Metal Sanayi Sitesi'ne ulaşım sağlayan Tekel Caddesi, Pilyem yolu, Mensa yolu ve Tarım Açık Cezaevi yollarına satıh kaplama uygulandı.

(ELF-Y)



27.07.2017 12:25:21 TSI

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