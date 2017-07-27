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Mardinli çocukları oyuna doydu

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:27
Mardinli çocukları oyuna doydu
Mardinli çocukları oyuna doydu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Beril Solmuşgül
MARDİN (İHA) - Mardin'de çocuklar, "Oyun Karavanı" projesi çerçevesinde kurulan şişme oyun parkında doyasıya eğlendi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Ümraniye Belediyesi ve Save The Children tarafından yürütülen "Oyun Karavanı" projesi çerçevesinde 25-26 Temmuz'da Mardin'de gerçekleştirilen etkinlikler, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinlik çerçevesinde kurulan şişme oyun parkında çocuklar doyasıya eğlendi. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, seksek, çuval ve yumurta yarışları yapan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.
Çocuklardan Münevver Müneyba, çok güzel çocuk oyunları oynadıklarını belirterek, "Sekseki çok seviyorum. Çok eğlendik" dedi.
Emirhan Vural ise, "Burayı çok sevdim. Oyunlarını, kutlamalarını hediyeleri çok sevdim. Bu etkinlikler her zaman yapılsın" diye konuştu.
(BS-MP-Y)

27.07.2017 12:29:14 TSI
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