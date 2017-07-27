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Serdar Akdoğan, müşterek konsey toplantısına katıldı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları Konseyleri Müşterek Toplantısı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile Konsey Başkanları ve üyelerinin katılımıyla, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun evsahipliğinde gerçekleştirildi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın da katıldığı toplantıda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu; konseylerin, Türkiye'deki tüm ticaret, sanayi, denizcilik ve tarım-hayvancılık sektörlerini temsil ettiğini, 81 ilde ekonominin kılcal damarlarını oluşturduklarını, böylece olumlu veya olumsuz her iktisadi gelişmeyi anında gördüklerini söyledi.

Konseylerdeki bilgi birikimi ve tecrübenin, ekonomi yönetimi açısından fırsat olduğuna belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu salonda gördüğünüz ortam kamu idaresinde hızlı ve etkili kararların alınabilmesi için, büyük bir imkândır." Dedi.

İstişare kültürü sayesinde pek çok sorunun çözüme kavuştuğunu belirten Hisarcıklıoğlu, İstihdam seferberliği ile bir dünya rekoru kırıldığını dile getirdi ve KOBİ'lere yönelik sağladıkları TOBB Nefes Kredisi'nden 27 bin firmanın faydalandığını belirterek, şunları kaydetti: "81 ildeki tüm Odalarımız-Borsalarımız, ellerindeki tüm kaynakları bir araya getirdi ve KOBİ'lere yönelik yüzde 9,90 faizle TOBB Nefes Kredisini sunduk. Buradan 27 bin firma faydalandı. Sonra KOSGEB İşletme Kredisi Desteği, 260 bin KOBİ'ye ulaştı.Son olarak da, Oda-Borsa camiasının kurucu ortağı olduğu Kredi Garanti Fonu'nun kefalet kapasitesi 250 milyar liraya yükseltildi. Dedi.

Toplantıya katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan istihdam seferberliği kapsamında bugüne kadar 1 milyon 488 binin üzerinde istihdam sağlandığını ifade ederek, Türkiye'nin 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen en hızlı büyüyen ekonomiler arasında yer aldığını vurguladı ve 2017 yılına yüzde 5 gibi yüksek bir büyüme oranıyla girildiğini, bu rakamı daha üst seviyelere taşımak için daha fazla çalışılması gerektiğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise Bakanlık bürokratlarının teşvik ve destekler konusunda bilgilendirmek üzere bazı illerde şirketleri ziyaret ettiklerini bildirdi ve Bakanlığının teşvik ve destekleri konusunda şirketlere bilgi vermeyi istediğini de belirterek, her ile giderek bu konuda bilgilendirme yapabileceklerine işaret etti.

Bakan Zeybekci, TOBB'un, Ekonomi Bakanlığının yurt dışında açtığı Türk Ticaret Merkezlerinin kurucularından biri haline gelmesine yönelik bir anlaşmayı imzaladıklarını da bildirdi.

Müşterek Konsey Toplantısına katılan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; Konsey toplantılarının önemini vurguladı ve tüm illerin temsilcilerinin TOBB'un çatısı altında bir araya gelerek sorunların ve gelişmelerin gündeme gelmesinde büyük rol oynadığını söyledi.

(ZH-MB-Y)



27.07.2017 12:31:17 TSI

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