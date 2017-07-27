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Nazilli ve çevre ilçelerin sorunları masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konsey üyesi olan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan bölge sorunlarını iletti.

TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığında oda ve borsaların konsey başkanları ve üyeleri ile TOBB Müşterek Konsey toplantısı yapıldı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımlarıyla gerçekleşen konseyde Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda TOBB Konsey üyesi Nuri Arslan da yer aldı.

Rıfat Hisarcıklıoğlu, konseylerdeki bilgi birikimi ve tecrübenin, ekonomi yönetimi açısından fırsat olduğuna dikkat çekti. İstihdam seferberliği ile bir dünya rekoru kırdıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, toplantıda yer alan Bakanlara istişare kültürü sayesinde pek çok sorunun çözüme kavuşması hususunda duyarlılıklarından dolayı TOBB camiası adına teşekkürlerini iletti. Konuşmanın ardından Yatırım Teşvik Sistemi, İhracat, Serbest Bölgeler, İç Ticaret, Denetim ve Yurtdışı fuarlar ile ilgili konularda sunumlar gerçekleştirildi.

Konseyin bitiminde Nuri Arslan, Nazilli ve Ticaret Odası sorumluluk sahasında bulunan 6 ilçenin sorunlarının bulunduğu dosyayı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na iletti.

(OD-MB-Y)



27.07.2017 12:31:54 TSI

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