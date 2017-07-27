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Vergi Dairesi Müdürü Şengül'den KESOB'A veda ziyareti

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:35
Vergi Dairesi Müdürü Şengül'den KESOB'A veda ziyareti
Vergi Dairesi Müdürü Şengül'den KESOB'A veda ziyareti

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Vergi Dairesi Müdürü Cemal Şengül, tayini çıkması münasebetiyle Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (KESOB) veda ziyaretinde bulundu.
Vergi Dairesi Müdürü Cemal Şengül'ün tayini Bolu'ya çıkması nedeniyle veda ziyaretlerini sürdürüyor. Vergi Dairesi Müdürü Şengül KESOB Başkanı Ömer Sevengül ile yönetim kurulu üyelerine veda ziyaretinde bulundu.
KESOB Başkanı Ömer Sevengül, tayini çıkan Vergi Dairesi Müdürü Cemal Şengül'ün her zaman vatandaşa ve esnafa yardımcı olduğunu belirterek Kilis halkının Şengül'den memnun olduğunu söyledi.
(MAD-SD-Y)

27.07.2017 12:37:19 TSI
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