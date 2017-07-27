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AÜ İletişim Fakültesi'ne yeni dekan



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ANTALYA (İHA) - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ahmet Ayhan getirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Beykan Çizel, bir yıldır vekaleten yürüttüğü İletişim Fakültesi dekanlık görevini İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ayhan'a devretti. İletişim Fakültesi'nde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Beykan Çizel, "İletişim Fakültesi dışından bir öğretim üyesi olarak fakültede işlerin sağlıklı bir şekilde yürümesi için elimizden geleni yaptık. Umarım başarılı olmuşuzdur" dedi. Fakülte Dekanlığı görevini fakültenin öğretim üyesine bırakmaktan dolayı memnun olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çizel, Dekan Ayhan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Dekanlık görevini devralan Prof. Dr. Ahmet Ayhan ise Akdeniz iletişimin Türkiye'nin en gözde iletişim fakültelerinden bir olduğunu söyledi.

Ayhan, "Teorinin yanında uygulamalı eğitimlerimizle geleceğin profesyonel iletişimcilerini yetiştiriyoruz. Akdeniz iletişimde eğitim alan öğrenciler eğitim hayatları süresince sektöre tam anlamıyla hazırlanıyorlar. Akademisyenlerimizin özverili çalışmaları, öğrencilerimizin gayreti sayesinde Akdeniz İletişimden mezun olan öğrenciler sektörde Akdeniz Üniversitesi'ni en güzel şekilde temsil ediyorlar" dedi.

İletişim Fakültesi'nin yeni dekanı Prof. Dr. Ayhan konuşmalarından ardından Prof. Dr. Çizel'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi taktim etti.

(SÇ-SÇ-Y)



27.07.2017 12:37:21 TSI

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