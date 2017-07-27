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Aydın Ticaret Borsası zeytinyağını Mardin'de tanıtacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsası tarafından yürütülen "Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması" projesi kapsamında son tadım ve tanıtım faaliyeti 29-30 Temmuz 2017 tarihlerinde Mardin'de gerçekleşecek.

İstanbul Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ve Aydın Ticaret Borsası Özel Gıda Laboratuvarları A.Ş ortaklığında, Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurularak, KOSGEB Başkanlığı tarafından desteklenmeye uygun görülen "Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması Projesi" kapsamında tanıtım ve tadım faaliyetlerinin sonuncusu 29-30 Temmuz tarihlerinde Mardin AVM'de gerçekleşecek.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, yaptığı açıklamada; "Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması projemiz kapsamında, son ilimiz olan Mardin AVM'de 29-30 Temmuz tarihlerinde Zeytinyağı tadım eğitimimizi gerçekleştireceğiz. Projemizin amacı kişi başına düşen zeytinyağı tüketiminin arttırılması ve saf zeytinyağının tüketici ile karşı karşıya getirilmesidir. Tüketicilere, Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council / IOC ) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli tadım uzmanlarımız tarafından, tadım yaptırılarak kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgiler verilerek, sağlıklı ve bilinçli bir tüketici kitlesi oluşmasına katkı sağlamak, Zeytinyağı markalarının ve iç pazar payının arttırılması amaçlanmaktadır. ifadelerine yer verdi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı açıklamasının devamında; bilindiği üzere Zeytinyağı sadece yağ değildir. İçermiş olduğu sağlık açısından yararlı bileşenler nedeniyle, aslında ilaç gibi tüketilmesi gereken bir besin maddesidir. Son yıllarda beslenme ile ilgili yapılan araştırmalarda, birçok rahatsızlığı önlemede yararlı olan maddeleri içeren besin maddeleri sıralamasında ön sıralarda zeytinyağı yer almaktadır. Zeytinyağı bir meyve suyu gibi tamamen fiziksel işlemlere tabi tutularak üretilmektedir. Bu nedenle zeytinyağı iz (minör) bileşenler dediğimiz yararlı bileşenleri içermektedir. Zeytinyağının yöresel ve lezzet özelliklerini belirleyen maddeler, uçucular dahil olmak üzere bu grupta yer almaktadır. Bu minör yararlı maddelerin nitelik ve nicelikleri zeytinin cinsine, üretildiği bölgenin ekosistemine, yağın çıkarılış teknolojisine, depolama ve şişeleme faktörlerine bağlıdır. Zeytin meyvesi 27-300'de, oksijen ve ışık kaynağından uzak bir şekilde sıkıldığı takdirde, elde edilen zeytinyağı yukarıda bahsi geçen bütün minör, yararlı bileşenleri zeytinin çeşidine ve coğrafi şartlarına göre uygun oranlarda içerecektir. Bir zeytinyağının bu bileşenleri içerip içermediğini çok karmaşık yöntemlerle tespit edebildiğimiz gibi, kabaca içerdiğini anlayabildiğimiz basit bir yöntem tadımdır. Koklama ve tat duyusuna bağlı olan bu değerlendirme yağın önce koklanması ve daha sonra tadılması esasına dayanır. Bu yöntemde yağ koklandığında duyusal olarak tadan kişi de taze, yeşil veya bir meyve kokluyormuş (örneğin zeytin) hissi uyandırmalı, tadıldığında ise rahatsız etmeyecek tiksindirmeyecek şekilde ağızda bir burukluk (Acılık) ve boğaz kenarlarında ise bir yakıcılık bırakmalıdır. Tüketicilerimiz tadım konusunda bu şekilde bilinçlendirildiği takdirde hem tüketim arttırılabilir, hem de tağşiş bir nebze de olsa minimize edilebilir. Mardinlileri Zeytinyağı Tadım Etkinliğimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(MB-E)



27.07.2017 12:37:48 TSI

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