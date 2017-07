YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kuşadası Gençlikspor 11 transfer yaptı

Kuşadası Gençlikspor 11 transfer yaptı



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Bu yıl Bölgesel Amatör Lige(BAL) yükselen Kuşadası Gençlikspor, iç transfer çalışmalarını tamamlarken, 11 yeni ismi de kadrosuna kattı.

BAL Ligi'ne yükseldikten sonra Teknik Direktörlüğe Göksel Özdemir'i getiren Siyah-Beyazlılar, iç transferde 8 isimle yeniden anlaşırken, 11 yeni transfer yaptı.

2017-2018 sezonda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Kuşadasıspor iç transfer çalışmalarını bitirirken, şampiyonluk hedefi ile 11 yeni oyuncu ile anlaşmaya vardı. Sandıklı Belediyespordan Barış Çetin, Ortaca Belediyespordan Semih Can Arslan ve Sercan Sakarsu, Sökespordan M.Ali Moğol ve Kaan Bartu Büyükyıldırım Çiğli Belediyespordan Hakan Pekserbes, Gaziemirspordan Erdem Eriş,Altınovaspordan Hüseyin Sayın, Nevşehirspordan Şahin Fırat, Sıdney'den Fofonah Ausılıno ve Azerbaycan'ın Bakü takımından Fermail kendilerine Kuşadası Gençlikspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Külüp binasında gerçekleşen imza töreninin ardından yeni sezon hazırlıkları için planlama yapan Siyah-Beyazlılar, Ağustos'un ilk haftası gibi sahaya inecek ve Kızılcahamam'da yapacak.

Hedeflerinin her yıl bir üst lige çıkmak olduğunu belirten Kuşadası Gençlikspor Başkanı Behçet Alp, "Şampiyonluğa oynayan bir kadro kuruyoruz. Camianın beklentisine cevap vermek için hocamızla birlikte transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Başarılı bir sezon geçirmek için adımlarımızı temkinli atıyoruz. İç transferde 6 ,dış transferde 11 yeni oyuncuyla sözleşme imzaladık.Transfer ettiğimiz 11 yeni oyuncumuzun güzel işler yapacaklarına inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde sahaya çıkıp çalışmalara başlayacağız. Hocamız gerek gördüğü takdirde 1-2 oyuncu alıp kadromuzu şekillendireceğiz. 'Hep beraber el ele her sene bir üst lige' parolasıyla Kuşadası Gençlikspor'u daha üst liglere taşıyacak projelerle hareket ediyoruz.Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım Kuşadası Gençlikspor'un başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ''dedi.

