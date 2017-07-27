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Başkan Tok: "Olimpiyatlar Samsun'a büyük bir değer kattı"

- İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok:

- "23.Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatlarının Kazananı Türkiye, kazananı Samsun, kazananı Al Bayrağımız"



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SAMSUN (İHA) - 23.Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları hakkında konuşan Başkan Tok, İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın Türkiye ve Samsun için büyük bir değer olduğunu söyledi.



10. gününe kadar güzel müsabakaları seyretme imkanı bulduklarını söyleyen Başkan Tok, "Türkiye olimpiyatlara ilk defa 1924 yılında Paris'te katılmıştır. Bu olimpiyatta herhangi bir derece alınamamıştır. Türkiye olimpiyatlardaki ilk madalyasını 1936 yılında Berlin'de düzenlenen grekoromen güreş dalında Yaşar Erkan ile kazanmıştır. Ülkemizin olimpiyatlara katıldığı ilk tarih olan 1924 Paris olimpiyatlarından günümüze 93 yıl sonra 2017 Yaz Deaflympics'a Türkiye ve Samsun şehrimiz olarak 21 spor branşında, 109 akredite ülkesi olan ICSD'den 73 ülkeye Bunların 4 bin 210'u sporcu olmak üzere 5 bin 966 kişilik kafileye ev sahipliği yapıyoruz. Bu da ICSD'nin tarihinde en yüksek oranda katılım listesidir. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşamak biryana bugün 10. gününü yaşadığımız 23.Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatlarında her gün değişik branşlarda başarılı sporcularımızın madalya kazanarak Al Bayrağımızı dalgalandırması bizlerin gelecekte spora yön veren bir ülke konumuna getireceği düşüncelerini oluşturuyor" diye konuştu.



Tok, "1924 yılında Paris'ten 2017 yılı Samsun'a"

Türkiye ve Samsun'un tarihin önemli günlerini yaşadığını söyleyen Başkan Tok, "Ülkemizin bugüne kadar düzenlemiş olduğu en büyük organizasyonu ve dünyanın en büyük 3.spor organizasyonu özelliğine sahip olan bu etkinliğe ev sahipliği yapmanın onurunu ve gururunu yaşamaktayız. 23.Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatlarının 10.gününe kadar başarılı bir şekilde geldik, Allah'ın izniyle başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız. Böylelikle olimpiyatların da, Türkiye de ve Samsun da düzenleyebileceğini tüm dünyaya göstermiş olacağız. Nasıl 1924 Paris adını olimpiyatlarda geçiriyorsa, 2017 Samsun'a da adını altın harflerle tarihin sayfasına yazdırıp kendinden bahsettirecektir" şeklinde konuştu.



"Golf branşı olimpiyat tarihinde ilk defa Samsun'da yapıldı"

İşitme Engelliler Olimpiyatları'na, 93 yıllık tarihinde ilk kez golf branşı eklendiğini söyleyen Tok; "İlklerin yaşandığı 23.Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatlarında Türk sporcularımız rakiplerini geride bırakarak ilk 16'ya girmeyi başardı. Başarılı Sporcularımız Mehmet Yavuz ve Muhammet Demir 3 ay önce başladıkları golfte, tecrübeli sporcuları geride bırakarak tarih yazdı. Bu başarılarından dolayı Mehmet Yavuz ve Muhammet Demir'i tebrik ediyorum" dedi.

(KA-SLH)



27.07.2017 12:40:00 TSI

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