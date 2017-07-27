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Kartepe Belediyesi yeni iş makineleri aldı



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi, ilçe alt ve üst yapı çalışmalarında kullanılmak üzere hizmet araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in talimatı sonrasında yerli bir markadan ilçede yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere iş makineleri 2 Milyon TL ödenerek hizmete alındı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez belediye garajında iş makinelerini inceledi.

İş makinelerini inceledikten sonra açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Kartepe Belediyemizin makine parkını genişletiyoruz. Kartepe'mizin alt ve üst yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinelerimizi hizmete alıyoruz. 2 Milyon TL ödeme yapılarak bu iş makineleri alındı. İş makinelerimiz yerli markadan tercih edilmiştir. Gelişen Türk sanayisi ile yerli bir markadan iş makinelerimizi tercih ettik. Devlet Malzeme Ofisi marifetiyle belediye envanterine kaydedilmiştir. Kartepe Belediyesi sürekli kendisini yenileyip geliştirmektedir. İlçe bakımından çok geniş bir coğrafyamız vardır. Bütün ilçelerimizden daha fazla yatırım yapılmasına karşın yine de eksiklerimiz vardır. Yeni, genç ve yüz ölçümü bakımından geniş bir ilçeyiz. Daha dinamik bir şekilde çalışıyoruz. Amacımız Kartepe'mizi daha güzel günlere taşımaktır. Gerçek ilçe kimliğine ulaşmak için çalışıyoruz" dedi.

(UK-RFK-Y)



27.07.2017 12:40:41 TSI

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