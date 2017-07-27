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"Van İŞGEM Büyüyor" Projesi Hakkari'de tanıtıldı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:39
"Van İŞGEM Büyüyor" Projesi Hakkari'de tanıtıldı
"Van İŞGEM Büyüyor" Projesi Hakkari'de tanıtıldı

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği mali işbirliği kapsamında yürütülen "İPA Bölgesel Rekabetçi Sektörler Programı" çerçevesinde hazırlanan "Van İŞGEM Büyüyor" projesi Hakkari'de tanıtıldı.
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) toplantı salonunda düzenlenen seminer, Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmud Gedik'in konuşmasıyla başladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği mali işbirliği kapsamında yürütülen "İPA Bölgesel Rekabetçi Sektörler Programı" çerçevesinde hazırlanan "Van İŞGEM Büyüyor" projesi, "Van İŞGEM'in Büyütülmesi için Teknik Destek Projesi" adıyla VANSİAD'ın girişimiyle Ocak 2016'da hayata geçirildiği belirtildi. Projeyle Van'da ve bölgede girişimciliğin gelişmesine destek olmak ve böylece bölgesel sosyoekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak hedeflenirken, toplam bütçenin ise 9 milyon 200 bin Euro olduğu kaydedildi.
Yapılan bilgilendirmenin ardından Van YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Necat Görentaş 'Girişimcilik, İş Kurma, Destekler ve Teşvikler', Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hikmet Yaşar 'Yatırım Düşüncesi ve Fizibilite Çalışmaları', Teknik Destek Projesi Ekip Lideri Stojan Gorup 'Yeni Bir İşe Başlamada İş Modelinin Oluşturulması' ve Van YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Reha Saydan ise 'Çevre Faktörünün İşletme Başarısı ve Rekabet Stratejileri Üzerindeki Etkisi' konusunda bilgiler verdiler.
(MSA-Y)

27.07.2017 12:40:41 TSI
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