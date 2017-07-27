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Aidat borçlarının yapılandırılması için son tarih 31 Temmuz

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:39
Aidat borçlarının yapılandırılması için son tarih 31 Temmuz
Aidat borçlarının yapılandırılması için son tarih 31 Temmuz

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına ilişkin 7020 sayılı kanun ile üye aidatı ve munzam aidat borçlarına getirilen yeniden yapılandırma imkanının 31 Temmuz tarihinde sona erdiğini söyledi.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 27 Mayıs tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik yapılmasına dair kanunun 4. maddesinin 7. fıkrası ile oda ve borsalara olan aidat borçlarının da yapılandırma imkanında sona gelindiğini söyledi. Yapılandırma imkanının 31 Mart 2017 tarihinden önceki aidat borçları için olduğunu belirten Salih Zeki Murzioğlu, "Başvuru için son tarih 31 Temmuz 2017'dir ve başvurular mutlaka 7020 Sayılı Kanun Başvuru Dilekçesi ile yapılması gereklidir" dedi.

"Muhasebe müdürlüğüne başvurulacak"
Söz konusu yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin STSO Muhasebe Müdürlüğü'ne başvurmaları gerektiğini belirten Başkan Murzioğlu, "6736 Sayılı Kanuna göre yapılandırması sürenler ve bu kanuna göre başvuruda bulunanlar sadece 1 Temmuz 2016 - 31 Mart 2017 tarihleri arasındaki borçları için başvuru yapabilirler. Kanunun yürürlüğe girdiği 27 Mayıs 2017 tarihinden önce borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş tutara ilişkin gecikme faizleri, üyelerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmi ödemede, ödenmemiş tutara ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu değildir" diye konuştu.

"İmkandan yararlanın" çağrısı
Ödemelerin peşin veya altı taksitle yapılabileceğini kaydeden Murzioğlu, üyelerin ödeme şeklini de dilekçede belirtilmesinin şart olduğunu ifade etti. Murzioğlu ayrıca, taksitlerden herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi durumunda ise yapılandırmanın bozulacağını söyledi.
(KA-SLH)

27.07.2017 12:41:28 TSI
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