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Giresun'da Abacıbükü Cami'nin çevresi değişiyor



(Fotoğraflı)



GİRESUN (İHA) - Giresun Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından Aksu Mahallesi Abacıbükü Cami'nin çevre düzenlemesi başladı.

Giresun'da yeni açılacak olan Eğitim Araştırma Hastanesi ve Stadyumun Aksu Mahallesi'nde yoğun trafiğe neden olacağından dolayı imar yolları genişletme çalışmaları yapılıyor. İmar yolu genişletme çalışmalarından dolayı Abacıbükü Cami'nin ön tarafında yetersiz bulunan avlu yıkılarak, caminin arka tarafına alınıyor. Belediye ve vatandaşın işbirliği ile yapılan Abacıbükü Cami'nin çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ilk etapta zemin betonları döküldü. Önümüzdeki günlerde duvar, korkuluk ve peyzaj çalışmasından sonra cami avlusu vatandaşın hizmetine açılmış olacak.

(BE-OK-Y)



27.07.2017 12:43:06 TSI

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