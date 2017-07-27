ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Giresun'da Abacıbükü Cami'nin çevresi değişiyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:41
Giresun'da Abacıbükü Cami'nin çevresi değişiyor
Giresun'da Abacıbükü Cami'nin çevresi değişiyor

(Fotoğraflı)

GİRESUN (İHA) - Giresun Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından Aksu Mahallesi Abacıbükü Cami'nin çevre düzenlemesi başladı.
Giresun'da yeni açılacak olan Eğitim Araştırma Hastanesi ve Stadyumun Aksu Mahallesi'nde yoğun trafiğe neden olacağından dolayı imar yolları genişletme çalışmaları yapılıyor. İmar yolu genişletme çalışmalarından dolayı Abacıbükü Cami'nin ön tarafında yetersiz bulunan avlu yıkılarak, caminin arka tarafına alınıyor. Belediye ve vatandaşın işbirliği ile yapılan Abacıbükü Cami'nin çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ilk etapta zemin betonları döküldü. Önümüzdeki günlerde duvar, korkuluk ve peyzaj çalışmasından sonra cami avlusu vatandaşın hizmetine açılmış olacak.
(BE-OK-Y)

27.07.2017 12:43:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Giresun'dan Arap turizmi atağı
YEREL

GİRESUN'DAN ARAP TURİZMİ ATAĞI
CHP Giresun Milletvekili Bektaşoğlu'ndan iç tüzük eleştirisi
YEREL

CHP GİRESUN MİLLETVEKİLİ BEKTAŞOĞLU'NDAN İÇ TÜZÜK ELEŞTİRİSİ
Doğu Karadeniz illeri arasında milletvekili sayısını artıran tek il Ordu oldu
YEREL

DOĞU KARADENİZ İLLERİ ARASINDA MİLLETVEKİLİ SAYISINI ARTIRAN TEK İL ORDU OLDU
Görele Belediyesi'nden ilçe plajlarına yönelik çalışma
YEREL

GÖRELE BELEDİYESİ'NDEN İLÇE PLAJLARINA YÖNELİK ÇALIŞMA
Giresun fındık hasadı tarihleri belli oldu
YEREL

GİRESUN FINDIK HASADI TARİHLERİ BELLİ OLDU
Giresun 'Açık Su Yüzme Yarışları'na ev sahipliği yapacak
YEREL

GİRESUN 'AÇIK SU YÜZME YARIŞLARI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Jandarmadan kaybolan inek alarmı
YEREL

JANDARMADAN KAYBOLAN İNEK ALARMI