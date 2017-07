YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Saadet Partisinden 'Büyük Kudüs Mitingi'ne çağrı

KAYSERİ (İHA) - Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, Pazar günü İstanbul Yenikapı'da yapılacak olan 'Büyük Kudüs Mitingi'ne Kayseri'den katılmak isteyenler için otobüs kaldırılacağını söyledi.



Saadet Partisi il binasında yapılan basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail devletinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını yasaklamasını protesto etmek üzere, Saadet Partisi tarafından Pazar günü saat 17.00'da İstanbul Yenikapı'da 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenleneceğini ifade etti. Mitindin Saadet Partisi tarafından düzenlenmesine karşın, miting alanında yalnızda Türk bayrakları ile Filistin bayrakları bulunacağını belirten İl Başkanı Mahmut Arıkan, tüm Kayserilileri Cumartesi saat 20.00'da Parti il binası önünden kaldırılacak olan otobüslerle, mitinge gelmeye davet etti.



Müslüman yöneticilerden beklediğimiz tepki Venezuela'dan geldi



İsrail'in yaptıklarına karşı Müslüman olan yöneticilerin net tavır geliştirememesini kınadıklarını dile getiren İl Başkanı Mahmut Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her bir Müslüman bizim kardeşimizdir, her bir Müslümanın yaşadığı yer bizim yaşadığımız yerdir, her bir Müslümanın sevinci bizim sevincimiz, hüznü bizim hüznümüzdür. Sevincimiz ortak, hüznümüz ortak diyoruz ama maalesef son zamanlarda paylaşacağımız pek sevinç kalmazken her gün katmerlenerek çoğalan acılarla yüz yüze geliyoruz. Bu acıların en son örneğini 1967 yılında işgal ettiği Kudüs'te Mescid-i Aksa'da Siyonist İsrail'in insanlık dışı davranışıdır.Bu acı olay basit ve göz ardı edilecek bir olay değildir. Zulmün yapıldığı belde Kudüs'tür. O Kudüs ki bizim ilk kıblemizdir, o Kudüs ki Peygamber Efendimizin miraca çıkarken uğradığı duraktır, o Kudüs ki, Mekke ve Medine'den sonra bizim üçüncü gözbebeği mekanımızdır. O Kudüs ki Kabe-i muazzama ve Mescid-i Nebevi'yle birlikte en kutsal saydığımız mescitlerden olan Mescid-i Aksa'yı sinesinde barındıran beldedir.Değerli kardeşlerim, Kudüs'te yapılan zulmün ciğerimizi dağlayan bir başka yüzü ise biz Müslümanların sessizliğidir. Siyonist zulme karşı tüm cılız söylemleri bastıran tepki Venezuela'dan geldi.Evet biz İslam ülkeleri yöneticilerinden beklerken Siyonist zulme en sert tepki Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan geldi. Maduro, işgalci İsrail'i sert bir dille kınarken, tüm İslam âlemine ayağa kalkma çağrısı yaptı."



İl Başkanı Mahmut Arıkan, "Bu miting ile bütün dünyaya ve İsrail'e, 'Biz Kudüs'e Türk halkı olarak sahip çıktığımızı ve çıkmaya devam edeceğimizi haykıracağız. Tüm İslam âlemi olarak ayağa kalkalım diyeceğiz. Bu yüzden görüşü ne olursa olsun zulme karşı duran. 'Kudüs bizimdir' diyen tüm hemşerilerimizi Yenikapı'ya bekliyoruz. Yenikapı'ya gelin. Gelin ki gücümüzü dünya görsün" diyerek sözlerini tamamladı.

