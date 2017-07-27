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Manavgat Düzağaç'ta asfalt çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ın Düzağaç Mahallesinde asfalt çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir süredir bakım ve onarımı devam eden Manavgat'ın Düzağaç Mahalle yolunda sathi kaplama asfalt çalışmalarına başladı.

Antalya'ya 113 kilometre, Manavgat'a 60 kilometre uzaklıkta olan Düzağaç Mahallesi'nde devam eden çalışmaları mahalle sakinleri de memnuniyetle karşıladı. Bakım ve onarımı tamamlanan 8 kilometrelik yolda devam eden çalışmaları Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir de yerinde inceledi.

(SÇ-SÇ-Y)



27.07.2017 12:44:16 TSI

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