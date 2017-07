YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Nayir: Eğitim, bizim öncelikli işimiz

Vali Nayir: Eğitim, bizim öncelikli işimiz



Hüseyin Can Aksu

KÜTAHYA (İHA) - Vali Ahmet H. Nayir, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, okul müdürleri ve okullarda görevli okul aile birliği başkanlarıyla toplantı yaptı.

Tanışma, eğitim durumunu görme ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla düzenlenen toplantıda Domaniç Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, öğretmenler, öğrenciler ve okul aile birliği başkanları hazır bulundu.

Domaniç'in eğitimi hakkında genel bir bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, " 1 okul öncesi, 9 ilkokul, 9 ortaokul, 3 lise; 161 okul öncesi, 609 ilkokul, 713 ortaokul, 382 lise öğrencimiz var. Toplam 1865 öğrencimiz, 174 öğretmenimiz, 194 personelimiz var" dedi.

Eğitimin öncelikli işleri olduğunu vurgulayan Vali Nayir, "Bizim de Kaymakamlardan öncelikli isteğimiz eğitime önem vermeleri. Biz eğitimde, sporda daha başarılı çocuklar görürsek mutlu oluyoruz, elimizden geleni yaptık diyebiliyoruz. Millet, aileler, birey olarak eğitimin önemi çok fazla. Bizler övünürken veya üzülürken hep eğitimi öne süreriz. Eğitim, geleceğe yapılan bir yatırımdır, hep söylüyoruz; Bunu başarmak zorundayız. Eğitimde başarıyı mutlaka sağlamak zorundayız. Bu ülke için, geleceğimiz için çok önemli. Çok kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz. Başarılı olmadığınız takdirde sizi bu coğrafyadan söküp atmak isteyen bir sürü güç var. Problem olan hangi konuya bakarsanız bakın altında eğitim problemi çıkar. Trafik, sağlık, din, hangi konuya bakarsanız bakın altında eğitimle ilgili problem çıkar. Bizim gözümüzde her konu önemli. Kişi her ne işi yaparsa yapsın önemlidir. Kişi kütüphane de çalışıyorsa bile önemli bir iş yaptığını düşünmeli. Eğitimdeki arkadaşlar da en önemli işi ben yapıyorum diye düşünmeli. Ülkenin, ailelerin, çocukların geleceği bizim elimizde diye düşünmeli. Hatta insanlığın geleceği bizim elimizde diye düşünmeli. Öyle bir öğrenci yetiştiririz ki o kişi insanlığı kurtarabilir. Zarar olarak düşündüğümüzde de yetiştirdiğimiz öğrenci insanlığı mahvedebilir" diye konuştu.

Okul müdürleri ile Okul Aile Birliği Başkanlarının istek ve arzularını dinleyen Vali Ahmet H. Nayir gerekli çalışmaların imkanlar dahilinde yapılacağını söyledi.(EFE)



27.07.2017 12:44:30 TSI

