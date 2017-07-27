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Berberler ve Kuaförler Odası'ndan piyasa değerlendirmesi

- Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara;

- "Esnaf kurtuluşu kepenk indirmekte buluyor"



(Fotoğraflı)



Çağatay Gür

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Berberler ve Kuaförler Meslek Odası Başkanı Fethi Özkara, çok sayıda esnafın kepenk indirdiğini söyledi.

Oda Başkanı Fethi Özkara, piyasaların gittikçe durgunlaştığını ve ciroların düştüğünü söyledi. Ekonomik daralmayı en çok hisseden kesimin başında küçük esnafın geldiğini belirten Özkara, "İşlerdeki durgunluğun yanı sıra vergi, sigorta primleri ve iş yeri kiraları çok yüksek olduğunu belirtmek isterim. Ayakta kalamayan berber, kuaför sayısı düştü. Son yıllarda meslektaşlarımız iş yeri kapatarak ya işçi oldu ya da ticari hayattan tamamen çekildi. Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) verileri incelendiğinde tablo net olarak ortaya çıkıyor. Hem nüfus hem de istihdam hayatına giren kişi sayısı hızla artarken, esnaf sayısının azalması dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

"Esnaf kurtuluşu kepenk indirmekte buluyor"

Sosyal güvenlik primlerinin ve vergilerin yüksek olmasına da değinen Oda Başkanı Özkara, "Esnafların kan kaybında, sosyal güvenlik primlerinin yüksekliği ve vergiler önemli rol oynuyor. Kazandığıyla vergi ve primini ödeyemeyen esnaf, kurtuluşu kepenk indirmekte buluyor. Prim affına ilişkin başvuru rakamları, küçük esnafın içinde bulunduğu ekonomik zorluğu bir kere daha ortaya koydu" dedi.

(ÇAĞ-AS-A)



27.07.2017 12:46:29 TSI

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