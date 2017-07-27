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Mardin'de 243 kişiyi akrep ve yılan soktu



Tayfur Demir

MARDİN (İHA) - Mardin ve ilçelerinde son iki ayda 211 kişi akrep, 32 kişi de yılan sokması nedeniyle tedavi edildi.

Mardin ve ilçelerinde son iki ayda 211 kişi akrep, 32 kişi de yılan sokması nedeniyle tedavi edildi. En fazla vakaların yaşandığı ilçe Midyat, en az akrep ve yılan sokması vakasının yaşandığı ilçe ise Mazıdağı oldu. Midyat Devlet Hastanesine 84 akrep sokması ve 17 yılan sokması tedavisi yapılırken, Nusaybin'de 19 akrep vakası, 3 yılan vakası, Savur'da 19 akrep vakası, Merkez Artuklu ilçesinde bir akrep vakası, 6 yılan vakası, Mazıdağı'nda 2 akrep vakası, 1 yılan vakası, Derik ilçesinde 74 akrep vakası, 4 yılan vakası, Dargeçit'te de 12 akrep vakası ve bir yılan sokması tedavisi yapıldığı öğrenildi.

(TD-MP-Y)



27.07.2017 12:49:55 TSI

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