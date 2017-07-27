20 gün by lock kullandığı tespit edildi, 6 yıl hapis cezası aldı
Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim ağı by lock programını 2014 yılında 20 gün kullandığı ve 5 mesaj attığı tespit edilen tutuklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık F.K. ve avukatı hazır bulundu.
Cep telefonunda 2014 yılı içerisinde 20 gün Fetullahçı Terör Örgütü'nün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı ve 5 adet mesaj içeriği tespit edilen sanık F.K., mahkemede, by lock programını indirmediğini ve kullanmadığını söyleyerek, beraatını ve tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanığın suçunun sübut bulduğu gerekçesiyle sanık F.K.'nin 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
(AÖ-Y)
27.07.2017 12:52:10 TSI
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