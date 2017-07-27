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TOKİ konutları bölgesine kavşak müjdesi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:50
TOKİ konutları bölgesine kavşak müjdesi
TOKİ konutları bölgesine kavşak müjdesi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, sürekli kazaların yaşandığı TOKİ konutlarının birleşme noktası olan yolda kavşak çalışmalarının başlatıldığı müjdesini verdi.
Edremit ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yaptırılan ve tüm yolların birleşme noktası olan bölgede kavşak yapımı için çalışma başlatıldı. Birçok kazanın yaşandığı yerde çalışmaların start alması, hem sürücüleri hem de vatandaşları mutlu etti. Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, yolda artık kazaların yaşanmaması ve can kaybının olmaması için çalışma başlattıklarını söyledi. 30 bine yakın insanın ikamet ettiği TOKİ bölgesinde büyük bir sıkıntıyı ortadan kaldıracaklarını dile getiren Çiçekli; Erdemkent, Erenkent ve Esentepe'ye giden anayolun buluştuğu ve 'zirve' diye adlandırılan noktada artık kazaların yaşanmayacağını kaydetti. Çiçekli, "İlk olarak vatandaşlarla anlaşarak anayolu genişletme çalışmalarını başlattık. Birleşme noktası ve 15 metre alana sahip yolda dün gerekli incelemelerimizi yaparak bugünde çalışmalara başladık. Her yönden araçların geldiği bu alanda yol genişletmenin ardından bir de kavşak yapma çalışmalarına başlıyoruz. Tek gayemiz, burada artık kazaların yaşanmaması ve canların zarar görmemesidir. Erdemkent, Erenkent ve Esentepe'de ikamet eden vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.
(MSA-Y)

27.07.2017 12:52:24 TSI
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