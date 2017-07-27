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OGM'den Sakarya'ya 42 milyon kredi desteği

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:50
OGM'den Sakarya'ya 42 milyon kredi desteği
OGM'den Sakarya'ya 42 milyon kredi desteği

(Fotoğraflı)

Burak Can Tokyürek
SAKARYA (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) Sakarya'da orman mahallelerinde yaşayan vatandaşlara 2003 yılından bu zamana kadar 42 milyon lira kredi desteği verildi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı orman köylerinde yaşayan vatandaşlara destek vermeye ve gelir düzeylerini artırmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından orman köylerinde yaşayanların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla geliştirilen projeler ülke genelinde ara vermeden uygulanıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce bu projelerin devam ettiği Sakarya'da orman mahallelerinde yaşayan vatandaşlara 2003 yılından bu zamana kadar 42 milyon lira kredi desteği verildi. OGM tarafından verilen Orköy kredileri tamamen faizsiz ve yüzde 20 hibe destekli olup, proje türlerine göre uzun vadede geri ödeme kolaylığı sağlıyor. Bölgelerin coğrafi şartlarını göz önüne alarak, uygun projeleri hayata geçiren Bakanlık Sakarya'da da fenni arıcılık, besi sığırcılığı, süt koyunculuğu ve mantolama başta olmak üzere birçok alanda orman mahallerinde yaşayan vatandaşlara 42 milyon lira kredi desteği sağladı.
2017 yılında ise 318 aileye verilmesi planlanan 4 milyon 250 bin TL'lik kredi ve hibe desteği de büyük oranda tamamlanma aşamasına geldi. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlık olarak orman köylülerini de düşündüklerini onların kalkınmalarını desteklemek gayesiyle birçok proje geliştirdiklerini ve bu projelerle vatandaşlara ilave istihdam alanları oluşturduklarını söyledi. Orman alanlarında yürütülen faaliyetlerde de orman köylülerini işçi olarak çalıştırdıklarını kaydeden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu yıl da bu tür projeleri çeşitlendirerek destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
(BCT-Y)

27.07.2017 12:52:30 TSI
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