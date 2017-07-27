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24 yeni jest otobüs hizmete alındı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:51
24 yeni jest otobüs hizmete alındı
24 yeni jest otobüs hizmete alındı

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşları hizmetine sunulan 24 yeni Jest Otobüs 'ün hizmet alımı töreni Plaj Yolu Otobüs İşletme Garajı' nda gerçekleşti.
Törene Genel Sekreter İlhan Bayram , Genel Sekreter Yardımcıları Doğan Erol , Dr. Ali Yeşildal , Toplu Taşıma Dairesi Başkanı Salih Kumbar , Ulaşım Park Genel Müdürü Yasin Özlü , Otobüs şöförleri ve vatandaşlar katıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan araçlar 5.5 ile 6.5 metre uzunluğuna sahip.17 oturan, 3 ayakta ve bir engelli yolcuya hizmet verebilecek araçlarda yokuş kalkış desteği ve Şerit Takip sistemi mevcut olarak hizmet verecek.24 adet alınan bu araçlar Alçak tabanlı ve engelli erişimine sahipler.
İstenen araçlar, boyut olarak büyük otobüsler için dar olan sokak veya caddelerde ulaşım hizmetinin devamlılığının sağlanması amacıyla teknik özellikleri belirlenmiş ve tercih edilmiştir. Bu kapsamda araçlar Valilik - Erenler - Kent konut - Üçyol , Kulfallı - Valilik , Arızlı - Valilik , Yenidoğan - Çocuk Hastanesi , Yeniköy - Gölcük , Yazlık - Gölcük , İhsaniye - İzmit , Saraylı - Gölcük Devlet Hastanesi , Gölcük MYO - Gölcük hatları arasında hizmet verecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 aracın hizmete alım töreninde konuşan Genel Sekreter İlhan Bayram, "Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin 24 yeni otobüsü daha yollara çıkıyor. Hizmete alınan 24 yeni otobüsümüz ile kentimizin yamaçlarındaki eski dar sokaklarında ve yolcu sayısı az olduğu için verimli çalışmayan hatlarında konforlu yolculuk devrini başlatmış oluyoruz.'' dedi
Araçların engelliler için uygun olduğunu belirten Genel Sekreter Bayram, ''Engelli hemşerilerimizin de rahat kullanımı dikkate alınarak dizayn edilen araçlarda Aynı zamanda dik yamaçlar için önemli bir özellik olan yokuş kalkış desteği ve düz yolda kaza önlemede etkili şerit takip sistemi bulunuyor. Allah araçlarımızı kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Kocaeli'mize hayırlı olsun, uğurlu olsun'' diyerek sözlerini tamamladı.
Genel Sekreter İlhan Bayram tören sonrası yeni araçlarla engelli vatandaşlarla birlikte belediye hizmet binasına kadar yolculuk etti.
(UK-RFK-Y)

27.07.2017 12:53:18 TSI
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