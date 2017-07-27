Düzce Belediyesi TOKİ konutlarını satışını yapılıyor
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Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Camikebir Mahallesinde yapılan TOKİ konutlarının daire satışları başladı. Satış için yapılan ilk ihalede 23 daireden 8'inin satışı gerçekleşti.
Camikebir Mahallesinde TOKİ ve Düzce belediyesi işbirliği ile yapılan TOKİ konutlarının satışı eş zamanlı olarak yapılıyor. TOKİ adası üzerinde bulunan 198 konuttan belediyeye ait 23 dairenin satışı açık artırma usulü ihale ile gerçekleştiriliyor. Önceki gün yapılan ilk ihale ile de 8 dairenin satışı yapıldı. Kalan diğer dairelerin satışı için 30 gün içinde yeni bir ihale tarihi belirlenecek. TOKİ'ye ait daireler ise Ziraat Bankası aracılığı ile 96,108 ve 120 vade seçenekleriyle satışa sunuldu.
(TT-AY)
27.07.2017 12:53:46 TSI
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