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Malkara'da 50 bin büyükbaşa şap aşısı vuruldu



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tayyar

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Malkara İlçe Tarım Müdürlüğünün yürüttüğü şap aşılama kampanyası sona erdi. İlçe genelinde 50 bin büyükbaş hayvana aşı vuruldu.

Malkara İlçe Tarım ekipleri, hayvancılığın en büyük sorunlarından birisi olan şap hastalığıyla ilgili çalışmalarını tamamladı. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından çalışmalarla ilgili şu açıklama yapıldı:

"İlçe Müdürlüğümüzde görevli hayvan sağlığında görevli personellerden oluşan 13 kişilik ekip tarafından ilçe merkezi ve tüm mahallelerde şap aşılaması tamamlanmıştır. Yaklaşan kurban bayramı sebebiyle hayvan hareketlerinin yoğun olduğu ilçemizde şap hastalığı riskine karşı yürütülen aşılama kampanyasında, yaklaşık olarak 50 bin büyükbaş hayvan aşılanmıştır."

(HT-MK-Y)



27.07.2017 12:53:59 TSI

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