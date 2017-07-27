Batman'da dilenci operasyonu
(Fotoğraflı)
Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da vatandaşların duygularını suiistimal ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik operasyon yapıldı.
Vatandaşların şikayeti üzerine çalışmalar yürüten zabıta ekipleri, trafik ışıklarında, kaldırımlarda ve camilerin önünde vatandaşları rahatsız eden dilencilere yasal işlem uyguladı. Operasyonda, küçük yaştaki çocukları da yanlarına alarak vatandaşların manevi duygularını sömürerek dilencilik yapan ve çevreye rahatsızlık veren 2 dilenci hakkında yapılan yasal işlemde dilenerek topladıkları 27 TL'ye el konuldu. Dilencilik yapanlara izin verilmeyeceği ve beraberinde çocukları da bu duruma alet edenler hakkında her türlü yasal işlem uygulayacaklarını söyleyen Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, dilencilere yönelik denetimlerin devam edeceğini söyledi.
(MŞY-MP-Y)
27.07.2017 12:54:01 TSI
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