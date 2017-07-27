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Kırşehir Belediyespor ilk toplantısını tesislerde yaptı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Belediyespor, Güneykent'te bulunan tesislerinde yeni yönetimi ve başkanı ile ilk toplantısını yaptı.

Tesislerde konuşan Başkan Veli Şahin, amaçlarının Kırşehir Belediyespor'u markalaştırarak lige hazırlamak olduğunu söyledi.

Kırşehir Belediyespor Başkanı Şahin, "Hedefi ve ilkeleri olan bir başarı yolculuğuna Allah'ın izni ile hep birlikte çıkmış olacağız. Başarılı olan kulüpleri inceledik. Mahalle takımlarından nasıl süper lige takımların kazandırıldığını inceledik. "dedi.

Kırşehir'in başarıya inandığı zaman takımın da başarılı olacağını ifade eden Şahin şöyle konuştu:

"Saha da kolay teslim olmayan ve yarışın daima içerisinde olan bir takım oluşturma gayreti içerisinde zoru başarmak için kendi kaynakları ile kurumsal bir takım oluşturmayı hedefliyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte gerekli irade ve kararlılığa da sahibiz. Şahsımın kulüp başkanı olması için beni teklif eden herkese teşekkürü borç bilirim."

Tesislerde yapılan basın açıklamasının ardından kulüp Başkanı Veli Şahin, yeni yönetimle birlikte tesislerde yapımı devam eden restorasyon çalışmalarını izledi.

Kırşehir Belediyespor'un yeni oluşturduğu yönetimi ise şöyle:

Veli Şahin (Kulüp Başkanı), HacıYakup Saylam (Başkan Yardımcısı), Murat Aydemir (Sekreter), Kazım Kaya (Sayman), Sait Baş (Denetim Kurulu Başkanı)

(EÖ-AÖ-Y)



27.07.2017 12:54:48 TSI

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