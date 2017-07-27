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Başarılı öğrencilere Büyükşehir'den yaz gençlik kampı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:54
Başarılı öğrencilere Büyükşehir'den yaz gençlik kampı
Başarılı öğrencilere Büyükşehir'den yaz gençlik kampı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Gençlik Spor ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 13 ilçe genelinde startı verilen yaz gençlik kampı, Halfeti'de yer alan büyükşehir sosyal tesislerinde başladı.
Gençlere yönelik her türlü eğitim ve spor faaliyetlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz spor kurslarının yanı sıra tatil ve gezme imkanı bulunmayan gençlere yönelik yaz gençlik kampını başlattı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Halfeti'de bulunan sosyal tesislerde gençlere yönelik gençlik kampı 5 günlük programı içeriyor. Kaymakamlıklar ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği başarılı ve maddi durumlarının kısıtlı olmasından dolayı gezme ve tatil imkanı bulmayan gençlere yönelik yapılan etkinliğe her ilçeden tespit edilen 15 genç ve görevli bir öğretmen katılım gösteriyor. Kendi ilçe okulunda dereceye girmiş olan ve aynı zamanda ekonomik yönden dar gelirli ailelerin çocuklarından oluşan gençler, İl Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Gençlik Spor ve Eğitim Şube Müdürlüğünce Halfeti Gençlik Kampında doyasıya eğlenme imkanı buldular.
Tekne gezisi, masa tenisi, yüzme, badminton, dart, müzik, safari yürüyüşü, kitap okuma saati, spor karşılaşmaları, bilgi yarışmaları, sportif etkinlikler, sabah yürüyüşü ve sportif aktiviteler gerçekleştiren gençler, kendilerine bu imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.
(BB-SD-Y)

27.07.2017 12:56:55 TSI
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