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Şehit Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ Siirt'te taziye kuruldu

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:55
Şehit Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ Siirt'te taziye kuruldu
Şehit Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ Siirt'te taziye kuruldu

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Önceki gün Siirt'in Baykan İlçesi Çukurca köyü kırsalında uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ için taziye kuruldu.
Baykan Belediyesi Taziye Evi'nde kurulan taziyeye Baykan Kaymakamlığınca Mehmet Kocabey, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Kocabey, taziyeye gelen tüm vatandaşlara teşekkür ederek, Siirtlilerin şehidine sahip çıkmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
(MND-MP-Y)

27.07.2017 12:57:31 TSI
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