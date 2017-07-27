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İstasyon Caddesi'nde ilk etap tamamlandı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırklareli'nin simgesi İstasyon Caddesi'nde yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

Kırklareli'de yaklaşık 15 gün önce başlayan ve baştan sona yenileme çalışmalarının yapılacağı İstasyon Caddesi'nde ilk etap tamamlandı. İstasyon Caddesi'nin ilk kısmını tamamlayan ekipler bu hafta başı itibari ile ikinci kısmı yenileme çalışmalarına başladı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İstasyon Caddesi'nde sürdürülen yenileme çalışmalarının yarısına geldiklerini belirterek, "İstasyon Caddesi yenileme çalışmalarımızın yarısını tamamladık, şimdi diğer kısmına geçiyoruz. Kentimizin en çok bilinen ve en çok kullanılan caddesini Kırklareli Belediyesi olarak baştan sona yeniliyor, engelli kullanımına uygun hale getiriyoruz. Oradan çıkan kullanılabilir durumdaki her taş, bordür ve eşyayı şehrimizin diğer ihtiyaç noktalarında kullanarak hiçbirinin ziyan olmasına izin vermeyeceğimizin de bilinmesini istiyorum" dedi.

Çalışmalar kapsamında cadde engelli kullanımına uygun hale getirilecek, alt yapısı ve ışıklandırmaları ile tamamen yenilenecek.

(HLD-MK-Y)



27.07.2017 12:58:11 TSI

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