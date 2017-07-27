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Rektör Çakar, İslam Ülkeleri Rektörler Forumuna katıldı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:56
Rektör Çakar, İslam Ülkeleri Rektörler Forumuna katıldı
Rektör Çakar, İslam Ülkeleri Rektörler Forumuna katıldı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen İslam Ülkeleri Rektörler Forumu'na katıldı.
İslam ülkeleri arasında yeni bir yükseköğretim alanının oluşturulması ve buna yönelik işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen İslam Ülkeleri Rektörler Forumu'na; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar, İslam ülkeleri Türkiye Büyükelçileri, YÖK Üyeleri, 30 farklı İslam coğrafyasından 120 üniversite rektörü, ülkemizdeki devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleri katıldı.
"İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması" temalı toplantının açılış oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç birer konuşma gerçekleştirdi. Oluşturulacak ortak yükseköğretim alanı ile birçok imkan ve fırsat doğacağının vurgulandığı programda, İslam dünyasında yaşanan krizlerin çözümüne yakın işbirlikleriyle önemli katkı sağlanacağı ifade edildi.
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada; İslam ülkeleri arasında yeni bir yükseköğretim alanı oluşturma projesinin çok önemli olduğunu dile getirerek yükseköğretim camiasının İslam coğrafyası ile gerçekleştireceği akademik, sosyal ve bilimsel işbirliklerinin birçok kazanıma vesile olacağını belirtti.
(AY)

27.07.2017 12:58:15 TSI
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