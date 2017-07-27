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Yeşilyurt'ta satranç başarısı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:56
Yeşilyurt'ta satranç başarısı
Yeşilyurt'ta satranç başarısı

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Birçok spor dalında faaliyetleri bulunan Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü, Konya'da yapılan şampiyona sonucu 1.lige yükselen satranç takımının elde ettiği başarıyı kamuoyu ile paylaştı.
Bir otelde düzenlenen ve Yeşilyurt Belediyespor Kulübü'nün başkanı, yöneticileri, antrenörleri, sporcuları ve Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy'un katıldığı basın toplantısında mavi beyazlı kulübün satrançta elde ettiği başarı anlatıldı. Alınan başarıdan dolayı kulüp antrenörlerini, sporcularını ve yöneticilerini tebrik ederek sözlerine başlayan Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, "Bugün burada satranç takımımızın elde ettiği başarıdan dolayı toplandık. Bu başarıda emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tabi Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü olarak her branşta iddialı ve başarılıyız. İşte en son örneği satranç takımımız. Biz kulübümüz bünyesindeki çocuklarımız daha iyi yerlere taşımak için elimizden gelen desteği vereceğiz. Satrançta da sağ olsunlar Cemal Beyin destekleriyle de bu sene satranç iyi bir ekip oluşturduk ve 'hedefimiz 1.lig' dedik, Allah da bize nasip etti. 36 takım arasında ilk dörde girerek, 1.lige çıkmış olduk. Önemli olan tabi burada kalıcı olabilmektir. Biz daha fazla çalışarak daha büyük başarılar elde etmek istiyoruz. Bir kez daha emeği geçen Cemal Bey olsun, antrenörlerimiz olsun, sporcularımız ve yöneticilerimiz olsun hepsini kutluyor ve tebrik ediyorum. Malatya'mıza bu kupayı getirdikleri için çok mutluyuz. Yeşilyurt Belediyespor olarak 2016-2017 sezonunda hakikaten çok güzel işler yaptık. Türkiye şampiyonası çıkarttık, Malatya'da her sene dereceler yaptık, Avrupa üçüncüsü çıkarttık. Tabi bunlar çok güzel şeyler ve biz bunların basında yer almasını istiyoruz. Voleybolda Türkiye 2 voleybol ligine çıktık. İnşallah bu sene hedefimiz 1.lige çıkmak. Basketbolda Malatya şampiyonu olduk. Salon sporlarında hakikaten çok güzel işler yapıyoruz" dedi.
"İlk etapta 4 takım bulmakta gerçekten zorlanıyorduk"
Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy ise yaptığı açıklamada, "Burada sadece ildeki etkinlerin bize yetmediğini düşünüyorduk. Malatya kulüpler şampiyonasında temsil edilmemekte idi. Bir şampiyonda temsil edilebilmek için o ilde en az 4 takımın olabilmesi gerekiyordu. 4 takımın arasından birinci olan takım Türkiye kulüpler şampiyonasına katıldı. Biz ilk etapta 4 takım bulmakta gerçekten zorlanıyorduk. İl dışına takım götürecek bütçeler bulmak da zordu. Ama Yeşilyurt Belediye başkanımız Sayın hacı Uğur Polat ve Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Cumali Sucu bu işe el attı ve bu günlere geldik. Alınan başarıyı emeği geçen herkese armağan ediyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de büyük başarılara imza atarız" diye konuştu.
(MT-SD-Y)

27.07.2017 12:58:25 TSI
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