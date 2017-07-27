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Malatya Yeşilyurt Belediyespor üst sıralara oynayacak

- Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu: "Hedefimiz belli, üst sıralara oynayacağız"



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da kulüp başkanı Dursun Cumali Sucu yaptığı açıklamada, "Geçen sene bir hedef koyduk ama Allah nasip etmedi. Bu sene hedefimiz de, yani ben illaki şampiyon olacağız demiyorum, ama hedefimiz belli, üst sıralara oynayacağız" dedi.

Düzenlenen basın toplantısında Malatya Yeşilyurt Belediyespor futbol kulübünün son durumu ve yeni sezonda izlenecek yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulunan başkan Dursun Cumali Sucu, hedeflerinin yukarılara oynamak olduğunu belirtti. Geçen sezon şampiyonluk için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koymalarına rağmen grupta oynanan diğer maçlarda şansız sonuçların ortaya çıktığını paylaşan Sucu, "Kulüp olarak İl Özel İdare döneminde sadece 17 sporcumuz vardı. Biz kısa sürede yapılanmamızı tamamladık. İkinci sene ise 'tesis' dedik. On bin Konutlar'da çok güzel bir tesis yaptık. Sahamız yok ama sporcu arkadaşlarımızın barınabileceği, iaşelerinin giderilebileceği bir tesis yaptık. Biz geçen sene futbolda bir hedef koyduk ama Allah nasip etmedi. Bazı şeyler nasiple oluyor. Biz gittik Karaköprü'de Karaköprü ile 1-1 berabere kaldık, bütün taraftarı, yöneticisi bizi tebrik ettiler, 'şampiyonluğunuz hayırlı olsun' dediler. Ama Araban'ın gidip, Adıyaman'ı Adıyaman'da yenmesi şekli bir anda değiştirdi. Tabi futbolda bunlar var. Adıyaman yense idi, onlarla bizim aramızda o yarış devam edecekti ve biz Adıyaman'ı burada yendiğimiz gün şampiyon olacaktık. Ama biz Adıyaman'ı yenmemize rağmen gidip Araban'a yenilmemiz bizim 1 puan geri gitmemize sebep oldu" dedi.

Sucu, bu sezon kurulan kadroyu değerlendirerek, "Bu sene takımımızın yüzde 90'ını muhafaza ettik. Özgür gitti, Ziya gitti, Meye gitti, Vedat gitti. Tabi Meye'yi tutma şansımız yoktu. Çok büyük rakamlar dönüyordu ortada. Biz de hayırlı olsun dedik, Ünye'ye gitti. Yani 185 bin gibi bir rakamdan bahsediliyordu. İşte dayalı döşeli ev, araba deniyordu. Tabi bizim böyle bir imkanımız yok. Biz şimdi onun yerine Azerbaycan'ın bir sporcusunu aldık. Ama bu sporcu kapalı kutu, bakın bunun altını çiziyorum. Teknik heyet bakacak, bizler de bakacağız. Biz bile bile de bazı şeylere lades demeyeceğiz. Çünkü bizim diğer aldığımız oyuncuların tamamı Malatyalı. Bu sene hedefimiz de, yani ben illaki şampiyon olacağız demiyorum, ama hedefimiz belli, üst sıralara oynayacağız" diye konuştu.

(MT-SD-Y)



27.07.2017 12:59:14 TSI

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