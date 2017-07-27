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Tarihe yolcuğun 2. etap turları başladı



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yürütülen "Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde" projesi ikinci etap turları başladı.

Selçuklu Belediyesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl lise 2. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Çanakkale Gezisi ile tüm Türkiye'de ses getiren Selçuklu Belediyesinin bu yıl da Osmanlı'nın kurulduğu topraklar olan Bilecik ve Söğüt'e düzenlediği kültür turları ile önemli bir organizasyona imza attığı belirtilerek, "İlk etapta bin 400 vatandaşın yararlandığı 'Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde' projesinin ikinci etap turları başladı. Selçuklu Belediyesinin kültür projesi 'Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde' ile Bilecik ve Söğüt'e yüksek hızlı tren ile günü birlik ziyaretler gerçekleştiriliyor. Her gün 40'ar kişilik ekipler sabah 06.50'de YHT ile Konya Tren Garından Bilecik'e hareket ediyor. Bilecik'te profesyonel rehber eşliğinde sürdürülen kültür turu daha sonra Söğüt'te devam ediyor. Kültür gezisi kapsamında Bilecik'e giden vatandaşlar, Bilecik'in tarihi ve eşsiz güzelliklerini, Osman Gazi'nin Osmanlı Beyliği'nin temellerini attığı ve bir dönem Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan Söğüt ilçesini ve Söğüt'ü fetheden Ertuğrul Gazi'nin kabrini de ziyaret ediyor. Selçuklu torunları Bilecik'te Şeyh Edebali'nin de kabrini ziyaret ederek Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye 'Ey oğul' ile başlayan ve 'Nereden geldiğini unutma ki; nereye gideceğini unutmayasın' tavsiyesi ile biten son cümlesini hatırlatmış oluyor. Kültür ziyaretleri kapsamında Bilecik Türbesi, Söğüt Kültür Müzesi, Kuyulu Mescit ve Pelitözü Göleti'ni de ziyaret eden Selçuklu torunları, buradaki tarihi ve doğal güzelliklere yerinde şahitlik ediyor. Projeye katılan ziyaretçiler daha sonra YHT ile Konya'ya geri dönüyor" denildi.

Konya'dan Bilecik ve Söğüt'e giden ziyaretçiler kültür turlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederken, Başkan Altay, "Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde" projesinin sadece bir gezi olmadığını, ecdadı anlamak ve anlatmak için iyi bir fırsat olduğunu ifade ederek, "Geçtiğimiz Mart ayında başladığımız ve ilk etabında bin 400 hemşehrimizin yararlandığı 'Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde' projemizin ikinci etabı başladı. Yoğun bir başvurunun olduğu projemizin ikinci etabında bin 700 hemşehrimizi ecdatla buluşturmayı planlıyoruz. Biz nereden geldiğimizi unutmamalıyız. Ecdadın kahramanlıklarını anlamak ve gelecek nesle aktarmak için önce ecdadı tanımak gerekiyor. Şeyh Edebali'nin vasiyeti hepimizedir. Ertuğrul Gazi ve alplerinin yüreğindeki iman gücünü anlamak gerekir. Bizans'ı titreten ecdadın iman gücüdür. Biz bu yürekli kahramanların torunlarıyız" dedi.

(BG-FM-Y)



27.07.2017 13:01:26 TSI

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