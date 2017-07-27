YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kale, Sarı'ya teşekkür etti

Başkan Kale, Sarı'ya teşekkür etti



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Yalçın Sarı'ya bir adet şilt takdim ederek bugüne kadar yapmış olduğu hizmet ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı Yalçın Sarı'nın istifa etmesini bir nöbet değişimi olarak gördüklerini ifade eden İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale; "Aydın'ın büyükşehir olması ile birlikte yaşanılan özel ve zorlu süreç olan kuruculuk dönemi herkese nasip olmaz. Bizler de bu kuruculuk dönemini İncirliova Belediyesi olarak en iyi şekilde gerçekleştirdik. Bu süreçte Başkan Yardımcımız Yalçın Sarı, gerek meclis üyesi gerek ise başkan yardımcılığı görevlerini en iyi şekilde yürütmüştür. Başkan Yardımcımız Yalçın Sarı'ya bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerin yanı sıra özverili çalışmalarından dolayı yürekten teşekkür ediyor. Bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve güzellikler diliyorum. Kendisine İncirliova Halkımız adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kendisine takdim edilen şiltten dolayı onur duyduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Yalçın Sarı ise "30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde partimizin ve halkımızın teveccühleriyle göreve geldik. O günden bu yana halkımıza en iyi şekilde hizmet verme gayretinde olduk. Bir ekip olarak ilçemize güzel hizmetleri kazandırıp ilkleri gerçekleştirdik. Kişisel olarak gördüğüm lüzum üzerine de İncirliova Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettim. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da makam ve mevki gözetmeksizin Allah ve Türklük Davası'nın yegane savunucusu ülkücülük için mücadele etmeye devam edeceğim. Başbuğumuz Merhum Alparslan Türkeş'in izinde, liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrinden bir an olsun ayrılmaksızın halkımıza hizmetkar olmaya devam edeceğim. Benden sonra bu görevi üstlenecek olan arkadaşımıza da çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

(MB-Y)



27.07.2017 13:01:39 TSI

NNNN

