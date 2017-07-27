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Murat Kekilli Kocaelili hayranları için söyledi



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarının 51. yılı yaz etkinlikleri kapsamında bu hafta Kocaeli Fuarına ünlü şarkıcı Murat Kekilli konuk oldu.

Bu Akşam Ölürüm', 'Unutmak O Kadar Kolay Mı Sandın?', 'Unutamam Seni', 'Karagözlüm', 'Çok Yorgunum' gibi sevilen şarkıları söyleyen ünlü şarkıcı sahne performansıyla göz doldurdu. Sevilen sanatçının şarkılarına binlerce Kocaelili eşlik etti. Sevilen şarkılara eşlik eden Kocaeliler, güzel bir yaz akşamında sevdikleri sanatçının konserinde gönüllerince eğlendiler. "Bu akşam ölürüm" şarkısında cep telefonu ışıklarıyla binlerce kişinin şarkıya eşlik etmesiyle Kocaeli Fuar görsel bir şölene sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmazın katıldığı konserde, Başkan Karaosmanoğlu tarafından ünlü şarkıcı Murat Kekilli'ye çiçek ve pişmaniye hediye verildi. Ünlü şarkıcı Murat Kekilli'yi bu muhteşem konserinde ailesi de yalnız bırakmadı ve Bursa'dan konseri izlemek için İzmit'e geldi.

Sevilen şarkılarını konsere katılanlarla birlikte söyleyen Murat Kekilli, sahneden inerek hayranlarıyla da buluştu. Sahneden inerek konsere katılanlarla birlikte şarkı söyleyen sanatçı, sevenlerine harika bir akşam yaşattı. Konserinde bateri, elektrogitar gibi enstrümanlarda çalan sanatçı iki saatlik sahne performansıyla göz doldurdu.

Kocaeli Fuarında yaz etkinlikleri hız kesmiyor. Ücretsiz konserler yaz boyunca ünlü sanatçıların konserleriyle sürecek. Fuarda; 02 Ağustos Çarşamba Hakan Altun, 09 Ağustos Çarşamba Resul Dindar, 23 Ağustos Çarşamba Koray Avcı, 30 Ağustos Çarşamba Demet Akalın konser verecek.

(UK-RFK-Y)



27.07.2017 13:08:00 TSI

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