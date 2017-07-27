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MASKİ, Manisa'nın master planı için ilk adımı attı



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MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 17 ilçede yürütülen altyapı çalışmalarının daha kaliteli, sistematik ve ekonomik hale getirilmesi amacıyla oluşturulacak olan master plan ile ilgili MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a sunum gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisa'ya kazandırılacak olan yeni hizmet ve yatırımlarda yol gösterici niteliğinde bir master plan oluşturmak için ilk adımı attı. Olası sorunların kalıcı çözümünde büyük katkı sağlayacak olan master plan kapsamında, Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a sunum yapıldı. Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak, İçme Suyu Daire Başkanı Erdal Nohutçu, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ahmet Ulvi Kaynak ile Bilgi İşlem Dairesi Koordinatörü Gökhan Kiriş'in de yer aldığı sunumda, Manisa'nın altyapısına ilişkin durum değerlendirmesi yapıldı. Mevcut durum üzerinden ileriye dönük köklü ve kalıcı projeler geliştirmeyi sağlayacak olan plan sayesinde Manisalılara daha kaliteli, sistematik ve ekonomik hizmet ulaştırılacak.

Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak, "İlimiz genelindeki olası kanalizasyon, içme suyu ve dere taşkını sorunlarına daha hızlı şekilde müdahale etmek ve kalıcı çözümler geliştirmek için master planın oluşturulması büyük önem taşıyor. Bu plan çerçevesinde 17 ilçede yapılacak olan kapsamlı etüd çalışmaları, inceleme ve araştırmalarla bir yol haritası çıkaracağız. Bu detaylı teknik bilgiler ışığında da proje ve çalışmalarımıza yön vereceğiz" diye konuştu.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, "İlk adımlarını yavaş yavaş atmaya başladığımız master plan çerçevesinde, Manisa merkezde ve 17 ilçemizde yeraltı sularından, taşkın riski barındıran derelere; alternatif kaynaklardan, hatların en ince ayrıntısına kadar tüm altyapı sisteminin tekniğine tam anlamıyla hakim olacağız. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak her zaman Manisalı vatandaşlarımıza sunabileceğimiz hizmetin kalitesini üst seviyelere taşımanın gayreti içerisinde olduk. Olası sıkıntılara daha hızlı müdahale, daha kalıcı ve köklü çözümler üretmek çabasındayız. Bu plan, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün önderliğinde kat ettiğimiz bu yoldaki önemli kilometre taşlarından biri olacaktır" dedi.

(SC-Y)



27.07.2017 13:08:27 TSI

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