Aşkale'de trafik kazası: 5 yaralı
(Fotoğraflı)
Celal Dilsiz
ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aşkale - Erzincan Karayolunun 10. kilometresi Dikilitaş Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Nakip Han idaresindeki 09 R 1231 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan 5 kişilik Han ailesi yaralandı.
Yaralılar ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(CD-AA-Y)
27.07.2017 13:08:43 TSI
NNNN