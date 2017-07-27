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Burhaniye'de dostluk maçı 2-2 bitti



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyespor Kız Voleybol Takımı sezonu dostluk maçı ile açtı. Susurluk Voleybol Kız takımı ile yapılan dostluk maçı 2-2 bitti.

Burhaniye Belediyespor'un, bütün branşları 2017-2018 sezonu için hazıklıklarına başlarken 26 Temmuz Çarşamba günü Kız Voleybol Takımı da Susurluk ile yaptığı dostluk maçı ile sezonu açtı. Burhaniye Belediye Başkanı ve Burhaniye Belediyespor Başkanı Necdet Uysal da sezonun ilk maçında kızların yanında oldu. Çekişmeli bir maç sonucunda takımlar 2-2 berabere kalırken iki takım oyuncuları Başkan Uysal ile hatıra fotoğrafı çekildiler. Akşamına ise Ayaklı Mesire Alanında sporculara teşekkür yemeği veren Başkan Uysal sporcular ile bol bol sohbet etti. Dostluk çerçevesinde geçen maç için sporculara teşekkür eden Başkan Uysal, yeni sezonun hem kulübe hem Belediyspor forması giyen oyuncalara hayırlı olmasını diledi.

(FT-EME)



27.07.2017 13:11:01 TSI

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