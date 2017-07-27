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Başkan Atilla: "Sporcularımızın yanındayız"



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DİYARBAKIR (İHA) - Uluslararası spor müsabakalarında başarılar elde eden sporcuları makamında ağırlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, kente spor faaliyetlerinin artması için çalıştıklarını belirterek, "Sporcularımızın yanındayız" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İtalya'da Haziran'da yapılan 12. Dünya Yıldızlar Dağ Şampiyonası'nda 8 bin metrede dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Şirin Karabal, Kenya'da Temmuz'da gerçekleştirilen Dünya Yıldızlar Atletizm Yarışması'nda 5 bin metrede dünya ikincisi olarak gümüş madalya, İtalya'da ise U-20 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonasında yürüyüş branşında 10 bin metrede Türkiye rekoru kırarak Avrupa üçüncüsü olan ve bronz madalya kazanan Meryem Bekmez, İtalya'da Temmuzda düzenlenen U-20 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda yürüyüş branşında 5 bin metrede Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Ayşe Tekdal ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Atletizm İl Temsilcisi Azemettin Özaydoğdu ve Antrenör Çetin Arslan'ı makamında ağırladı. Konuklarıyla bir süre görüşen Başkan Atilla, sporculara altın ve eşofman takımı hediye etti.



"Başarılı gençlerimizin varlığı bizim için büyük bir umuttur"

Sporu desteklediklerini belirten Başkan Atilla, şöyle konuştu: "Uluslararası spor organizasyonlarında önemli başarılara imza atmış gençlerimizin varlığı bizim için büyük bir umuttur. Gençlerimizin azimle gittikleri yolda yeni sporcularımızın yetişmesi için belediye olarak destek sunmak bir mutluluk vesilesidir."



"Şehrimize 46 spor sahası kazandıracağız"

Sporcuların yetişmesine önem verdiklerini kaydeden Başkan Atilla, konuşmasına şöyle devam etti: "İlimizi ve ülkemizi spor camiasında başarıyla temsil edecek sporcuların yetişmesi adına gerek altyapı gerekse malzeme ve teçhizat desteği verilmesi çalışmalarımızı yapmaktayız. Yakın dönemde şehrimize 46 spor sahasını kazandıracağız. Bununla beraber ilgili kurumlarla işbirliği içinde sporcularımıza ve gençlerimize destek sunacak çalışmaları da planlamaktayız."



"Spor müsabakaları için girişimlerde bulunacağız"

Diyarbakır'da spor faaliyetlerinin artması için çalıştıklarını belirten Başkan Atilla, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ımızın sporda önemli bir şehir konumuna gelmesi için önemli spor müsabakalarının ilimizde düzenlenmesi adına girişimlerde bulunacağız. Tüm spor dallarında sporcularımıza ve gençlerimize hizmet vermek ve bu alanda eksik bir şey bırakmamak için çalışıyoruz. Bu vesileyle değerli sporcularımıza, bize ve Diyarbakır'ımıza yaşattıkları bu onurlu mutluluk için teşekkür ediyoruz. Onların ve tüm Diyarbakırlı sporcularımızın yanında olduğumuzu belirterek başarılarının devamını diliyorum."

(İHA-MP-Y)



27.07.2017 13:11:04 TSI

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