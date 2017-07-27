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Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında polis merkezi yıkıldı



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Abdülkadir Güneş

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşlatılan Düztepe Polis Merkezi belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesinde Çamlıca Konutları ve Yeşilvadi Park arasında kalan Özdemirbey Caddesindeki yoğun trafik sorunu çözmek için başlatılan yol genişletme ve kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında son olarak boşaltılan Düztepe Polis Merkezi, Şahinbey Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kentsel dönüşümde Şahinbey modeli geliştirdiğini belirtti. Polis Merkezi binasının 47 yıllık bina olduğunu belirten Tahmazoğlu, "Halkın ulaşımına katkı sağlıyoruz ayrıca depreme dayanıksız binaların yenilenmesini sağlamış oluyoruz. Şimdi Özdemirbey caddesi, Şahinbey'in ve Gaziantep'in en önemli caddesi çünkü şehri birine bağlayan tek yol burası. Burası iki şerit olduğu için trafik yoğunluğu oldukça fazla oluyor ve bunu kaldırmıyordu. Daha önce Düztepe ile Sanat okulu arasındaki yolu 6 şeride çıkardık. Şimdide Düztepe ile Dutluk arasını 6 şeride çıkararak bu yolu tamamlamış oluyoruz. Bu yol üzerinde bulunan sivil binaları yıktığımız gibi Polis Merkezinin de yıkımını gerçekleştiriyoruz. Bu Polis Merkezi 47 yıllık bir bina artık çürük raporu da vardı, yıkılması gerekiyordu. Yıkılan bu binanın arkasına son derece modern depreme dayanıklı ve konforlu bir Polis Merkezi inşa ettik. Orayı hizmete açtık ve bugünde burayı yıkıyoruz. Birkaç bina kaldı. İnşallah Düztepe ile Dutluk arasında da önümüzde ki hafta yol açma çalışmalarına başlayacağız. Bu Gaziantep'e gerçekten çok büyük bir nefes aldıracak. Şu an Karataş'a şehir hastanesi yapılıyor bu yol oraya ulaşım imkanını çok rahatlatmış olacak. Çünkü çok sayıda hasta ve hasta yakını hastaneye gitmek için bu imkanını kullanacak. Bu çalışmaların Şahinbey'e ve Gaziantep'e hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Tahmazoğlu, aynı zamanda yeni Polis Merkezini ziyaret ederek, polislerle görüştü.

(AKD-SD-Y)



27.07.2017 13:11:58 TSI

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