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AFAD gönüllüleri yangına karşı müdahale eğitimleri alıyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - 'O Kahraman Benim' projesi kapsamında AFAD gönüllüleri yangına karşı müdahale eğitimleri alıyor.

Sakarya'da yürütülen 'O Kahraman Benim' projesinde gönüllü olan vatandaşlar için Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda ikincil bir afet olan yangınlara müdahale eğitimleri, gönüllülerin katılımı ile sürdü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sabah ve öğlen grubu olmak üzere gönüllülere; 'Yangınlarla başa çıkabilme ve Yangınlara müdahale teknikleri' konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitimler verildi.

(BCT-AY)



27.07.2017 13:13:51 TSI

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