ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AFAD gönüllüleri yangına karşı müdahale eğitimleri alıyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 13:12
AFAD gönüllüleri yangına karşı müdahale eğitimleri alıyor
AFAD gönüllüleri yangına karşı müdahale eğitimleri alıyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - 'O Kahraman Benim' projesi kapsamında AFAD gönüllüleri yangına karşı müdahale eğitimleri alıyor.
Sakarya'da yürütülen 'O Kahraman Benim' projesinde gönüllü olan vatandaşlar için Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda ikincil bir afet olan yangınlara müdahale eğitimleri, gönüllülerin katılımı ile sürdü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sabah ve öğlen grubu olmak üzere gönüllülere; 'Yangınlarla başa çıkabilme ve Yangınlara müdahale teknikleri' konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitimler verildi.
(BCT-AY)

27.07.2017 13:13:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sakarya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL

SAKARYA'DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
İçişleri Bakanlığı'nın MAKS projesinde pilot ilçe Serdivan
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN MAKS PROJESİNDE PİLOT İLÇE SERDİVAN
Sapanca'da 'Gulyabani' adlı tiyatro gösterisi sahne alacak
YEREL

SAPANCA'DA 'GULYABANİ' ADLI TİYATRO GÖSTERİSİ SAHNE ALACAK
Kavaklar ve Turan Caddesi yenilendi
YEREL

KAVAKLAR VE TURAN CADDESİ YENİLENDİ
Akçay Barajı basına tanıtıldı
YEREL

AKÇAY BARAJI BASINA TANITILDI
Adapazarı Belediyesi tarafından mahalleler temizleniyor
YEREL

ADAPAZARI BELEDİYESİ TARAFINDAN MAHALLELER TEMİZLENİYOR
SGM'de bin 750 öğrenci Kur'an öğreniyor
YEREL

SGM'DE BİN 750 ÖĞRENCİ KUR'AN ÖĞRENİYOR
AFAD, Tuzla Belediyesi Sivil Savunma AKT ekibine 'Arama Kurtarma' eğitimleri verdi
YEREL

AFAD, TUZLA BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA AKT EKİBİNE 'ARAMA KURTARMA' EĞİTİMLERİ VERDİ
Okul müdürleri değerlendirme toplantısında buluştu
YEREL

OKUL MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINDA BULUŞTU
OGM'den Sakarya'ya 42 milyon kredi desteği
YEREL

OGM'DEN SAKARYA'YA 42 MİLYON KREDİ DESTEĞİ
Sakarya'da 26 bin 499 kişi okuma yazma bilmiyor
YEREL

SAKARYA'DA 26 BİN 499 KİŞİ OKUMA YAZMA BİLMİYOR
Sakarya'da bir ilk daha hayata geçiriliyor
YEREL

SAKARYA'DA BİR İLK DAHA HAYATA GEÇİRİLİYOR
Sapanca'da sinek ve haşere ile mücadele hız kesmiyor
YEREL

SAPANCA'DA SİNEK VE HAŞERE İLE MÜCADELE HIZ KESMİYOR
Savcı ve hakimlerden Başkan Akcan'a ziyaret
YEREL

SAVCI VE HAKİMLERDEN BAŞKAN AKCAN'A ZİYARET
SEVMEKDER'den Başkanı Murat Uçar'ın oğlu erkekliğe adımını attı
YEREL

SEVMEKDER'DEN BAŞKANI MURAT UÇAR'IN OĞLU ERKEKLİĞE ADIMINI ATTI
Kızılay başkan ve yöneticileri genel kurul çağrısı yaptı
YEREL

KIZILAY BAŞKAN VE YÖNETİCİLERİ GENEL KURUL ÇAĞRISI YAPTI
Köprüdeki yanlış tabelalar, sürücüleri şaşırtıyor
YEREL

KÖPRÜDEKİ YANLIŞ TABELALAR, SÜRÜCÜLERİ ŞAŞIRTIYOR