ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gebze Akademi Lise yaz okuluna büyük ilgi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 13:12
Gebze Akademi Lise yaz okuluna büyük ilgi
Gebze Akademi Lise yaz okuluna büyük ilgi

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın kısa bir süre önce Gebze Beylikbağı'nda açtığı Akademi Lise'deki Yaz Okulu faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Çok sayıda Gebzeli genç, ilçelerinde açılan Akademi Lise'nin yaz döneminden faydalanmak için kayıt yaptırdı. Öğrenciler, gelecek yıl gerçekleştirilecek üniversite sınavlarına şimdiden büyük bir heves ve heyecanla çalışıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak lise öğrencilerine yönelik hizmet veren Akademi Lise'nin Gebze şubesi geçtiğimiz Şubat ayında hizmete açıldı. Gebzeli gençler bu sayede İzmit gelmek yerine kendi ilçelerindeki Akademi Lise'de eğitim alma şansı yakaladı. İki katlı binada faaliyet gösteren Gebze Akademi Lise, bin 200 metre karelik alan üzerinde bulunuyor. 7 derslikli binada bir el sanatları atölyesi, kütüphane, internet ve bilişim dersliği ile iki adet kafe yer alıyor. İdari oda, mutfak ve depoların yer aldığı binada ayrıca bir adet de rehberlik odası hizmet veriyor. Gebze Akademi Lise'den Çayrıova, Darıca ve Dilovası'nda yaşayan gençler de yararlanıyor.
Gebze Akademi Lise, yaz döneminde de büyük ilgi görüyor. Tüm Akademi Liselerde olduğu gibi Gebze'de de yaz okulu faaliyetleri başladı. Bu yıl üniversite sınavına girecek olan öğrenciler ise yaz döneminde Gebze Akademi Lise'yi ikinci adresleri olarak belirledi. Gebzeli gençler gelecek yıl gerçekleştirilecek YGS ve LYS sınavlarına şimdiden Akademi Lise'de hazırlanmaya başladı.
Akademi Lise Yaz Okulu faaliyetleri, Okula Hazırlık ve Sosyal Eğitim Programı adı altında gerçekleştiriliyor. Eğitimler Akademi Lise'nin Gebze, Karamürsel ve İzmit şubelerinde veriliyor. Yaz Okulu'nda gençler için spor faaliyetlerinden, sanat atölyesine, üniversite ve kültür gezilerinden, müzik eğitimine ve seminerlere kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştiriliyor. Spor faaliyetleri kapsamında; futbol ve okçuluk branşlarında turnuvalar, doğa yürüyüşleri, fintness ve bisiklet turları düzenleniyor. Ayrıca yüzme ve okçuluk branşında faaliyetler yapılıyor. Akademi Lise Yaz Okulu, 18 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek.
(UK-AY)

27.07.2017 13:14:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Eray Şamdan Avrupa 6. kez Avrupa Şampiyonu oldu
YEREL

ERAY ŞAMDAN AVRUPA 6. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
İzmit Belediyesi'nden konteyner açıklaması
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NDEN KONTEYNER AÇIKLAMASI
Genel Sekreter Bayram, Darıca'da projeleri inceledi
YEREL

GENEL SEKRETER BAYRAM, DARICA'DA PROJELERİ İNCELEDİ
Gültepe'ye prestijli konutlar geliyor
YEREL

GÜLTEPE'YE PRESTİJLİ KONUTLAR GELİYOR
İzmit Belediye meclisinde önemli kararlar alınacak
YEREL

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNDE ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAK
Akçakoca'da mahalle gezisi
YEREL

AKÇAKOCA'DA MAHALLE GEZİSİ
İzmit'te 6 araçla sürekli yıkama yapılıyor
YEREL

İZMİT'TE 6 ARAÇLA SÜREKLİ YIKAMA YAPILIYOR
Engelli aracı vatandaşın hizmetinde
YEREL

ENGELLİ ARACI VATANDAŞIN HİZMETİNDE
Yasak yerlere asılan afişler tek tek toplandı
YEREL

YASAK YERLERE ASILAN AFİŞLER TEK TEK TOPLANDI
Darıca'da sahne yarenlerin
YEREL

DARICA'DA SAHNE YARENLERİN
Körfez'de boş araziler temizleniyor
YEREL

KÖRFEZ'DE BOŞ ARAZİLER TEMİZLENİYOR
Körfez'de yeni imar yolları açılıyor
YEREL

KÖRFEZ'DE YENİ İMAR YOLLARI AÇILIYOR
Çok amaçlı salonda sona doğru gelindi
YEREL

ÇOK AMAÇLI SALONDA SONA DOĞRU GELİNDİ
Murat Kekilli Kocaelili hayranları için söyledi
YEREL

MURAT KEKİLLİ KOCAELİLİ HAYRANLARI İÇİN SÖYLEDİ
Kağıtsporlu yıldız judocular Türkiye Şampiyonası'nda fırtına gibi esti
YEREL

KAĞITSPORLU YILDIZ JUDOCULAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA FIRTINA GİBİ ESTİ
Engelli vatandaşların deniz keyfi
YEREL

ENGELLİ VATANDAŞLARIN DENİZ KEYFİ
24 yeni jest otobüs hizmete alındı
YEREL

24 YENİ JEST OTOBÜS HİZMETE ALINDI
Kartepe Belediyesi yeni iş makineleri aldı
YEREL

KARTEPE BELEDİYESİ YENİ İŞ MAKİNELERİ ALDI
Serinlemek için vitamin durakları
YEREL

SERİNLEMEK İÇİN VİTAMİN DURAKLARI
Körfezli Mehmetçikler görkemli törenle uğurlandı
YEREL

KÖRFEZLİ MEHMETÇİKLER GÖRKEMLİ TÖRENLE UĞURLANDI
Bozdemir yine birinci
YEREL

BOZDEMİR YİNE BİRİNCİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektör ile mücadeleye ara vermiyor
YEREL

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR İLE MÜCADELEYE ARA VERMİYOR
Kardeş Halisdemir, ''Çukurkuyu'ya yaptıklarınız için teşekkür ederiz''
YEREL

KARDEŞ HALİSDEMİR, ''ÇUKURKUYU'YA YAPTIKLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ''
Trabzonlular Darıca'da coşku dolu anlar yaşattı
YEREL

TRABZONLULAR DARICA'DA COŞKU DOLU ANLAR YAŞATTI