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Sağlık hizmetlerine kazandırılacak



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Uzun yıllardır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ancak atıl durumda kalan, kullanımı imkansız hale gelen ve terk edilmiş görünümde bulunan sağlık tesisleri yeniden vatandaşların hizmetine kazandırılmak için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede Akçakoca ilçesinde bulunan Melenağzı Sağlık Evi'nden başlanarak hizmete tekrar kazandırılıyor.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Özyörük, Düzce'de göreve başlar, başlamaz İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait olan sağlık tesislerini tanımak ve incelemek için geziler başlattı. Merkez ilçe ve tüm ilçeleri gezen Sağlık Müdürü Özyörük, sağlık tesislerinin eksiklerini gidermek için başlattığı çalışmalar sırasında Akçakoca'da bulunan ancak yıllardır kullanılmayan, metruk hale gelmiş Sağlık Evini fark etti.

Metruk bina örnek bina olacak

Yeniden hizmete kazandırılması için çalışmalara başlanan Melenağzı Sağlık Evi sadece sağlık evi konseptiyle değil, Türkiye' ye örnek olacak proje haline getirilecek. Atıl durumdaki sağlık evinin yeni projesi ile hizmete kazandırılması için çalışmalar başlayan İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Özyörük Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli ödenek tahsisini yaptırdı.

Keşif yapılmadı ödenek tekrar çıktı

İl Müdürü Özyörük'ün girişimleri sonrasında çıkarılan ödenek Düzce'de ihale için keşif çalışmalarının gecikmesi nedeniyle geri döndü. Ancak Özyörük, Sağlık Bakanlığı ile yeniden görüşmeler yaparak, teknik desteği de Ankara'dan sağladı ve ödeneği tekrar çıkardı. Geçtiğimiz hafta ihalesini tamamlanan ve Akçakoca Belediyesi'nin de destek sağladığı tesis yaz sezonu bitmeden hizmete başlayacak.

Hem vatandaş hem sağlık personeli yararlanacak

İhaleyi alan yüklenici firma bir yandan deprem güçlendirme çalışması, çatı bakım ve onarımları, engelli düzenlemeleri, yer döşemeleri, elektrik ve su tesisatının yenilenmesi, bina kapı ve pencerelerin yenilenmesi, dış cephe mantolama, iç dış cephe boya badana çalışmalarını yürütüyor. Bir yandan ise iç mekan donanımı için teknik çalışmalar yapılıyor. Atıl durumda ki kamu kaynaklarının yeniden değerlendirilerek, Düzcelilere modern mekanlarda sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Özyörük, Sağlık Evi'nin, sağlıklı hayatı teşvik kapsamında eğitimlerin sunulduğu, kişilerin doğru sağlık davranışları kazanması için uygulamaların yapıldığı bir merkeze dönüştürmeyi hedefliyor. Ayrıca Melenağazı Sağlık Evi'nin sağlık personelleri içinde bir eğitim merkezi olması planlanıyor.

(AY)



27.07.2017 13:20:49 TSI

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