ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sağlık hizmetlerine kazandırılacak

27 Temmuz 2017 Perşembe, 13:18
Sağlık hizmetlerine kazandırılacak
Sağlık hizmetlerine kazandırılacak

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Uzun yıllardır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ancak atıl durumda kalan, kullanımı imkansız hale gelen ve terk edilmiş görünümde bulunan sağlık tesisleri yeniden vatandaşların hizmetine kazandırılmak için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede Akçakoca ilçesinde bulunan Melenağzı Sağlık Evi'nden başlanarak hizmete tekrar kazandırılıyor.
Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Özyörük, Düzce'de göreve başlar, başlamaz İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait olan sağlık tesislerini tanımak ve incelemek için geziler başlattı. Merkez ilçe ve tüm ilçeleri gezen Sağlık Müdürü Özyörük, sağlık tesislerinin eksiklerini gidermek için başlattığı çalışmalar sırasında Akçakoca'da bulunan ancak yıllardır kullanılmayan, metruk hale gelmiş Sağlık Evini fark etti.
Metruk bina örnek bina olacak
Yeniden hizmete kazandırılması için çalışmalara başlanan Melenağzı Sağlık Evi sadece sağlık evi konseptiyle değil, Türkiye' ye örnek olacak proje haline getirilecek. Atıl durumdaki sağlık evinin yeni projesi ile hizmete kazandırılması için çalışmalar başlayan İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Özyörük Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli ödenek tahsisini yaptırdı.
Keşif yapılmadı ödenek tekrar çıktı
İl Müdürü Özyörük'ün girişimleri sonrasında çıkarılan ödenek Düzce'de ihale için keşif çalışmalarının gecikmesi nedeniyle geri döndü. Ancak Özyörük, Sağlık Bakanlığı ile yeniden görüşmeler yaparak, teknik desteği de Ankara'dan sağladı ve ödeneği tekrar çıkardı. Geçtiğimiz hafta ihalesini tamamlanan ve Akçakoca Belediyesi'nin de destek sağladığı tesis yaz sezonu bitmeden hizmete başlayacak.
Hem vatandaş hem sağlık personeli yararlanacak
İhaleyi alan yüklenici firma bir yandan deprem güçlendirme çalışması, çatı bakım ve onarımları, engelli düzenlemeleri, yer döşemeleri, elektrik ve su tesisatının yenilenmesi, bina kapı ve pencerelerin yenilenmesi, dış cephe mantolama, iç dış cephe boya badana çalışmalarını yürütüyor. Bir yandan ise iç mekan donanımı için teknik çalışmalar yapılıyor. Atıl durumda ki kamu kaynaklarının yeniden değerlendirilerek, Düzcelilere modern mekanlarda sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Özyörük, Sağlık Evi'nin, sağlıklı hayatı teşvik kapsamında eğitimlerin sunulduğu, kişilerin doğru sağlık davranışları kazanması için uygulamaların yapıldığı bir merkeze dönüştürmeyi hedefliyor. Ayrıca Melenağazı Sağlık Evi'nin sağlık personelleri içinde bir eğitim merkezi olması planlanıyor.
(AY)

27.07.2017 13:20:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Düzce Belediyesi 10 adet S plaka ihaleye çıkıyor
YEREL

DÜZCE BELEDİYESİ 10 ADET S PLAKA İHALEYE ÇIKIYOR
Teknopark görev dağılımı yaptı
YEREL

TEKNOPARK GÖREV DAĞILIMI YAPTI
Fuarda Düzce'nin kusursuz kafesi ilgi çekti
YEREL

FUARDA DÜZCE'NİN KUSURSUZ KAFESİ İLGİ ÇEKTİ
Başkan Yemenici, 15 Temmuz Parkını inceledi
YEREL

BAŞKAN YEMENİCİ, 15 TEMMUZ PARKINI İNCELEDİ
Darülaceze heyeti Düzce'de
YEREL

DARÜLACEZE HEYETİ DÜZCE'DE
Rektör Çakar, İslam Ülkeleri Rektörler Forumuna katıldı
YEREL

REKTÖR ÇAKAR, İSLAM ÜLKELERİ REKTÖRLER FORUMUNA KATILDI
üzce Belediyesi TOKİ konutlarını satışını yapılıyor
YEREL

ÜZCE BELEDİYESİ TOKİ KONUTLARINI SATIŞINI YAPILIYOR
Düzce Belediyesi sünnet yaptıracak
YEREL

DÜZCE BELEDİYESİ SÜNNET YAPTIRACAK
Girişimcilik anabilim dalı ilk yüksek lisans mezununu verdi
YEREL

GİRİŞİMCİLİK ANABİLİM DALI İLK YÜKSEK LİSANS MEZUNUNU VERDİ
Vali Dağlı &quot;Öncelik mesleki eğitim&quot;
YEREL

VALİ DAĞLI "ÖNCELİK MESLEKİ EĞİTİM"
Muhtarlar AK Parti gurup toplantısına katıldı
YEREL

MUHTARLAR AK PARTİ GURUP TOPLANTISINA KATILDI
Kazandıkları kupayı geçen sene kaybettikleri arkadaşlarına adadılar
YEREL

KAZANDIKLARI KUPAYI GEÇEN SENE KAYBETTİKLERİ ARKADAŞLARINA ADADILAR
Bolluk yaz meyvelerini ucuzlattı
YEREL

BOLLUK YAZ MEYVELERİNİ UCUZLATTI
Düzce Çocuk Teknopark 1. dönem eğitim programı kapanış töreni gerçekleştirildi
YEREL

DÜZCE ÇOCUK TEKNOPARK 1. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMI KAPANIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanındaki çalışmaları yürütecek
YEREL

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI YÜRÜTECEK