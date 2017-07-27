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LÖSEV İyilikler tırı, Kastamonu'ya geldi



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - LÖSEV İyilikler tırı, Kastamonu'ya gelerek lösemili ve kanserli ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.

LÖSEV, "Anadolu'ya Tır Dolusu LÖSEV Yardımı" projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu'da olan LÖSEV İyilikler Tırı, vakfa kayıtlı aileler ile Cumhuriyet Meydanında buluşarak ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırdı.

LÖSEV Kastamonu İl Temsilcisi Şevket Yılmaz, lösemi ve kanser tedavisinde ilaçlar kadar iyi ve doğal beslenmenin değerli olduğunu belirterek, ailelerinin yüzde 82'sinin asgari ücret ve altında gelire sahip olduğunu söyledi. Bu nedenle dar gelirli ailelerin iyi beslenmek ve hijyenik koşulları sağlamak için desteğe ihtiyaç duyduklarının söyleyen Yılmaz, "Hastaların ve ailelerinin tüm temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ülkemizin pek çok şehrini dolaşan LÖSEV'in İyilikler Tırı, Kastamonu'muza da geldi. Türkiye'nin tüm bölgelerine giyim, tekstil, gıda, et, kırtasiye, oyuncak, kuru gıda, temizlik malzemeleri gibi, bir lösemi ve kanser hastasının iyileşmesi için gerekli olan temel ihtiyaçları içeren yardımları götüren LÖSEV İyilikler Tırı, Kastamonu'da da ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarda bulundu. Lösemili ve kanserli çocuklar, aileleriyle birlikte tırın yanına gelerek yardımları aldılar" dedi.

19 Nisan 2017 tarihinde Eskişehir'den yola çıkan LÖSEV İyilikler Tırının, Anadolu'nun en uzak şehirlerinden en ücra köylerine kadar ulaşmayı hedeflediğini ifade eden Yılmaz, "Buradaki lösemili ve kanserli çocukları güldürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. LÖSEV İyilikler Tırı'nın bundan sonraki duraklarında da hazır bulunacak; gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, bilgisayar, mobilya, temizlik malzemesi ve bunun gibi yüzlerce yardımı LÖSEV'e kayıtlı aileler ihtiyaçlarına göre, gönüllerince seçebilecek. Özellikle LÖSEV'e kayıtlı çocuklar oyuncaktan bisiklete, kırtasiyeden çalışma masasına istedikleri şeyleri seçme fırsatını yakalayacaklar. Yardımların lösemili ve kanserli ailelere ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

(Vİ-AY)



27.07.2017 13:21:34 TSI

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