Ayvalık'ta trafik kazası 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Balıkesir'in Ayvalık İlçesi E-87 giriş kavşağında bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali G. yaralandı. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği tarafından müdahale edilen kazada yaralı sürücü araç içinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü Ali G. Ayvalık Devlet hastanesine sevk edildi.
(EME)
27.07.2017 13:24:16 TSI
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