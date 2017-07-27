ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Birecik'te Kerevit aşılama projesi hedefine ulaşıyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 13:24
Birecik'te Kerevit aşılama projesi hedefine ulaşıyor
Birecik'te Kerevit aşılama projesi hedefine ulaşıyor

(Fotoğraflı)

Müslüm Dalda
ŞANLIURFA (İHA) - Birecik baraj göllerinde Kerevit üretilmesi amacı ile hazırlanan aşılama projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda olumlu sonuçlar elde edildi.
Türkiye'de ilk defa Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2016 yılında hayata geçirilen bir projeyle binlerce tatlı su istakozu olan kerevit (Astacusleptodactylus), Birecik baraj göllerinde üretilimeye başlandı. Desteklenmeye hak kazanan proje kapsamında Birecik Baraj Gölünde bağımsız olarak oluşturulan toprak havuzlara ilk etapta 10 bin adet anaç ve anaç adayı canlı kerevitler bırakıldı. Birecik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü su ürünleri mühendisleri tarafından Birecik Surtepe Kırsal Mahallesi'ndeki, Karkamış Baraj Gölü kenarında, baraj gölünde bağımsız olarak oluşturulan toprak havuzlarda bulunan kerevitlerin, yıl boyunca su sıcaklık ölçümleri, yumurta verimleri, büyüme oranları yapılan su altı dalışları ve ölçümlerle kontrolleri yapılıyor.
Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet yaşar Karaoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Kandamar ve kurum personelleri ile birlikte tesisi ziyaret ederek, incelemede bulundu. Kerevit olarak adlandırılan tatlı su ıstakozu hakkında bilgi alan Kaymakam Perçi ve beraberindekiler, ve bölgedeki baraj göllerinde daha yaygın hale getirilerek üretiminin yüksek tonajlı seviyelere çıkarılması gerektiğini ifade etti. Kaymakam Perçi, kerevit üretiminin gelişmesi için yeni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba'dan da destek isteyeceklerini dile getirdi.
Yurt dışına ihraç edilen tatlı su istakozu olan Kerevitlerin üretimi planlanan seviyeye ulaşması halinde bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.
(AK-SD-Y)

27.07.2017 13:26:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kampta kalan Suriyelilere erken evliliğin sakıncaları anlatıldı
YEREL

KAMPTA KALAN SURİYELİLERE ERKEN EVLİLİĞİN SAKINCALARI ANLATILDI
TÖMER 400 sığınmacıya Türkçe kursu veriyor
YEREL

TÖMER 400 SIĞINMACIYA TÜRKÇE KURSU VERİYOR
Niğde'deki şampiyonaya Haliliye damgası
YEREL

NİĞDE'DEKİ ŞAMPİYONAYA HALİLİYE DAMGASI
Suruç'ta yine aynı manzara
YEREL

SURUÇ'TA YİNE AYNI MANZARA
Akçakale'de susuz kalan ekili araziler zarar ediyor
YEREL

AKÇAKALE'DE SUSUZ KALAN EKİLİ ARAZİLER ZARAR EDİYOR
Başarılı öğrencilere Büyükşehir'den yaz gençlik kampı
YEREL

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BÜYÜKŞEHİR'DEN YAZ GENÇLİK KAMPI
Haliliye belediyesi ilaçlama çalışması
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİ İLAÇLAMA ÇALIŞMASI
Halfeti'de kaçak yapıya geçit yok
YEREL

HALFETİ'DE KAÇAK YAPIYA GEÇİT YOK
Viranşehir'de 800 öğrenciye çeyrek altın verilecek
YEREL

VİRANŞEHİR'DE 800 ÖĞRENCİYE ÇEYREK ALTIN VERİLECEK
Mürşitpınar yolunda sona doğru
YEREL

MÜRŞİTPINAR YOLUNDA SONA DOĞRU
Haliliye'de işgal denetimleri devam ediyor
YEREL

HALİLİYE'DE İŞGAL DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR
Uluslararası mozaik çalıştayı Şanlıurfa'da yapılacak
YEREL

ULUSLARARASI MOZAİK ÇALIŞTAYI ŞANLIURFA'DA YAPILACAK
Bakanlardan Şanlıurfa Valiliğine ziyaret
YEREL

BAKANLARDAN ŞANLIURFA VALİLİĞİNE ZİYARET
Peygamberler şehrine iki ödül
YEREL

PEYGAMBERLER ŞEHRİNE İKİ ÖDÜL
Bakan Fakıbaba onuruna yemek verildi
YEREL

BAKAN FAKIBABA ONURUNA YEMEK VERİLDİ
Bakan Fakıbaba, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
YEREL

BAKAN FAKIBABA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ