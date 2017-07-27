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Birecik'te Kerevit aşılama projesi hedefine ulaşıyor



(Fotoğraflı)



Müslüm Dalda

ŞANLIURFA (İHA) - Birecik baraj göllerinde Kerevit üretilmesi amacı ile hazırlanan aşılama projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda olumlu sonuçlar elde edildi.

Türkiye'de ilk defa Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2016 yılında hayata geçirilen bir projeyle binlerce tatlı su istakozu olan kerevit (Astacusleptodactylus), Birecik baraj göllerinde üretilimeye başlandı. Desteklenmeye hak kazanan proje kapsamında Birecik Baraj Gölünde bağımsız olarak oluşturulan toprak havuzlara ilk etapta 10 bin adet anaç ve anaç adayı canlı kerevitler bırakıldı. Birecik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü su ürünleri mühendisleri tarafından Birecik Surtepe Kırsal Mahallesi'ndeki, Karkamış Baraj Gölü kenarında, baraj gölünde bağımsız olarak oluşturulan toprak havuzlarda bulunan kerevitlerin, yıl boyunca su sıcaklık ölçümleri, yumurta verimleri, büyüme oranları yapılan su altı dalışları ve ölçümlerle kontrolleri yapılıyor.

Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet yaşar Karaoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Kandamar ve kurum personelleri ile birlikte tesisi ziyaret ederek, incelemede bulundu. Kerevit olarak adlandırılan tatlı su ıstakozu hakkında bilgi alan Kaymakam Perçi ve beraberindekiler, ve bölgedeki baraj göllerinde daha yaygın hale getirilerek üretiminin yüksek tonajlı seviyelere çıkarılması gerektiğini ifade etti. Kaymakam Perçi, kerevit üretiminin gelişmesi için yeni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba'dan da destek isteyeceklerini dile getirdi.

Yurt dışına ihraç edilen tatlı su istakozu olan Kerevitlerin üretimi planlanan seviyeye ulaşması halinde bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

(AK-SD-Y)



27.07.2017 13:26:57 TSI

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