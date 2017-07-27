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Kahramanmaraş'ta 434 sürücüye 114 bin lira para cezası



(Fotoğraflı)



Muhammet Özer

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetle Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde yapılan kontrollerde 434 sürücüye trafik kurallarını ihlalden 114 bin 737 TL para cezası kesildi.

Trafik Tescil ve Denetle Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kahramanmaraş il genelinde ana arterler ve güzergahlar üzerinde denetim yapıldı.

Son bir gün içinde yapılan denetimlerde 2 bin 16 araç ve sürücü kontrol edildi. Kontrollerde 434 sürücüye 114 bin 737 TL para cezası kesildi. 55 araç ise abart egzoz başta olmak üzere kurallara aykırı modifiye nedeniyle trafikten men edildi.

(OZR-Y)



27.07.2017 13:28:31 TSI

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